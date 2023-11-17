Пьяные пациенты и несчастные родители: как часто в Башкирии нападают на медработников

Мы спросили у Анны (имя изменено — прим.ред), 11 лет работающей фельдшером, как часто ей приходилось сталкиваться с агрессией пациентов. По её словам, на её практике было одно нападение, а неадекватное и агрессивное поведение случаются регулярно.