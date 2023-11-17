Пьяные пациенты и несчастные родители: как часто в Башкирии нападают на медработников

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:11
Mkset выяснил, как часто случаются нападения на медицинских работников.
Напомним, в Уфе несколько дней назад агрессии подверглась фельдшер, которая хотела помочь сорокадвухлетнему мужику. Тот набросился на неё с кулаками.
Список состоит из случаев, зафиксированных трудовой инспекцией и попавших в сводки СМИ.
В 2022 году в Башкирии Гострудинспекция зафиксировала два случая нападения на медиков. Врач-травматолог Стерлитамакской клинической больницы №1 оказывал помощь пациенту, находившему в состоянии алкогольного опьянения. Тот оказался не шибко благодарен — в ответ на старания врача он ударил его. Специалист обошёлся лёгкими травмами.
Второй случай произошёл в Кумертау. Бригада скорой помощи приехала на вызов о попытке суицида, но к моменту приезда медработников мальчик скончался. Его отец, не выдержав утраты, сорвался на фельдшере. Девушка получила побои.
В этом году серию нападений на медработников открыл случай в Сибае. Мама пациента обрушилась на врача-педиатра якобы за то, что та «втыкала в телефон», а не занималась приёмом пациентов.
Следующая атака состоялась в августе. Скорая помощь везла в 21-ю больницу пациента, находившегося в бессознательном состоянии. Но по пути он проснулся и, резко открыв глаза, начал избивать двадцатидевятилетнего фельдшера Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Медработник получил тяжёлые повреждения — закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.
Мы спросили у Анны (имя изменено — прим.ред), 11 лет работающей фельдшером, как часто ей приходилось сталкиваться с агрессией пациентов. По её словам, на её практике было одно нападение, а неадекватное и агрессивное поведение случаются регулярно.
— Буквально недавно был случай, когда агрессивный мужчина не хотел выпускать меня из квартиры, но все обошлось.
Основной причиной нападений Анна считает неукомплектованность бригад — за коллег некому заступиться в случае чего.
Медработники вынуждены терпеть нападение не только пациентов, но и бродячих собак и даже клопов.