mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

В трудовой инспекции рассказали, как часто в Башкирии нападают на медиков

Пьяные пациенты и несчастные родители: как часто в Башкирии нападают на медработников

17 ноября 2023, 07:07
Фото: 1MI

В трудовой инспекции рассказали, как часто в Башкирии нападают на медиков

Как правило, медработники страдают от неадекватного поведения своих же пациентов.

Mkset выяснил, как часто случаются нападения на медицинских работников.

Напомним, в Уфе несколько дней назад агрессии подверглась фельдшер, которая хотела помочь сорокадвухлетнему мужику. Тот набросился на неё с кулаками.

В Уфе сорокадвухлетний мужик напал на медработницу. Она смогла постоять за себя
Узнать подробнее

Список состоит из случаев, зафиксированных трудовой инспекцией и попавших в сводки СМИ.

В 2022 году в Башкирии Гострудинспекция зафиксировала два случая нападения на медиков. Врач-травматолог Стерлитамакской клинической больницы №1 оказывал помощь пациенту, находившему в состоянии алкогольного опьянения. Тот оказался не шибко благодарен — в ответ на старания врача он ударил его. Специалист обошёлся лёгкими травмами.

Второй случай произошёл в Кумертау. Бригада скорой помощи приехала на вызов о попытке суицида, но к моменту приезда медработников мальчик скончался. Его отец, не выдержав утраты, сорвался на фельдшере. Девушка получила побои.

В этом году серию нападений на медработников открыл случай в Сибае. Мама пациента обрушилась на врача-педиатра якобы за то, что та «втыкала в телефон», а не занималась приёмом пациентов.

Следующая атака состоялась в августе. Скорая помощь везла в 21-ю больницу пациента, находившегося в бессознательном состоянии. Но по пути он проснулся и, резко открыв глаза, начал избивать двадцатидевятилетнего фельдшера Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Медработник получил тяжёлые повреждения — закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

Мы спросили у Анны (имя изменено — прим.ред), 11 лет работающей фельдшером, как часто ей приходилось сталкиваться с агрессией пациентов. По её словам, на её практике было одно нападение, а неадекватное и агрессивное поведение случаются регулярно.

— Буквально недавно был случай, когда агрессивный мужчина не хотел выпускать меня из квартиры, но все обошлось.

Основной причиной нападений Анна считает неукомплектованность бригад — за коллег некому заступиться в случае чего.

Медработники вынуждены терпеть нападение не только пациентов, но и бродячих собак и даже клопов.

Клопы в отделении скорой помощи: медработники в Башкирии бьют тревогу
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Медицина#Новости Башкирии#Здравоохранение#Здоровье#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Стало известно на сколько процентов повысили МРОТ в 2024 году
Сегодня, 06:51
В Башкирии состоится «Прямая линия» с Радием Хабировым
Сегодня, 06:11
Экс-министр отвечавший за транспортную реформу в Башкирии возглавил Ространснадзор РБ
Вчера, 11:59
Очередной ЖК: Связанная с Андреем Назаровым фирма начала застройку леса за ВДНХ в Уфе
14 ноября, 12:42
Самое старое здание Уфы: История и тайны Демидовского особняка
15 ноября, 10:32