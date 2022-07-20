В Башкирии профсоюз медработников прокомментировал отмену ковидных выплат врачам

Как считает председатель профсоюза Рауль Халфин, замена ковидных выплат на процент от оклада вызывает много вопросов. Неоднозначность ситуации, по его мнению, заключается в том, что прямо не поименованы должности сотрудников скорой помощи. При этом не уточняется по какому принципу будет осуществляться выплаты — за месяц, в зависимости от количества «ковидных» больных или за нормативную смену.