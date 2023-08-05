Глава ГИБДД Башкирии назвал главную цель профилактических мероприятий на дорогах

Помимо этого в Госавтоинспекции Уфы сообщают, что особое внимание будет уделено пресечению случаев нетрезвого вождения и перевозки несовершеннолетних пассажиров с нарушением требований законодательства.

Отмечается, что в рамках оказания практической помощи территориальным подразделениям ГИБДД в муниципалитеты региона была направлена мобильная группа Госавтоинспекции. Целью данных мероприятий, как подчеркивает Севастьянов, является недопущение ДТП с тяжкими последствиями.

В эти выходные на территории республики Госавтоинспекция совместно с другими службами МВД по РБ проведут масштабные профилактические мероприятия.

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