mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Изображение материала

В Уфе женщина пострадала в ДТП с пассажирским транспортом

31 июля 2023, 10:17
Фото: 1MI

В Уфе произошло ДТП с участием пассажирского транспорта

Водитель легкового авто, столкнувшегося с автобусом, обратилась за медицинской помощью, сообщили в понедельник, 31 августа, в пресс-службе ГИБДД по РБ

По информации пресс-службу ведомства, инцидент произошел напротив дома № 36 по улице Орджоникидзе. Женщина, находившаяся за рулем Hyundai Accent, двигаясь по улице, столкнулась с движущимся в попутном направлении автобусом №110.

В результате ДТП женщина получила травмы и впоследствии с ушибами обратилась за помощью медиков. На момент столкновения в салоне автобуса находилось девять человек — из них никто не пострадал.

— По факту дорожной аварии начато разбирательство, — прокомментировали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
#Азамат Нухов#Новости Уфы#ДТП#Транспорт#Автомобиль#Общественный транспорт#Город#Общество#Происшествия
Подпишитесь
«Красивая картина»: глава Башкирии раскритиковал доклад министра здравоохранения
Сегодня, 08:33
Буйки на берегу: в Башкирии сильно обмелел известный водоём
Сегодня, 04:50
«Приоритет номер один»: Хабиров назвал самую важную задачу для правительства Башкирии
Сегодня, 07:53
Все погибли: что произошло в селе Башкирии, где вымерли все пчелы
Сегодня, 05:13
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: Нужно включить мёд в меню школьников, спортсменов
Сегодня, 04:00
Бюджет под контролем: пять способов сэкономить на покупке продуктов
Сегодня, 04:00