В Уфе женщина пострадала в ДТП с пассажирским транспортом

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
По информации пресс-службу ведомства, инцидент произошел напротив дома № 36 по улице Орджоникидзе. Женщина, находившаяся за рулем Hyundai Accent, двигаясь по улице, столкнулась с движущимся в попутном направлении автобусом №110.
В результате ДТП женщина получила травмы и впоследствии с ушибами обратилась за помощью медиков. На момент столкновения в салоне автобуса находилось девять человек — из них никто не пострадал.
— По факту дорожной аварии начато разбирательство, — прокомментировали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.