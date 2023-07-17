«Сделаю все»: что сказал сын заслуженного тренера после его гибели в ДТП в Башкирии

Напомним, заслуженный тренер по волейболу Олег Ханов погиб в ДТП на трассе в Салаватском районе Башкирии 16 июля. По данным группы «На земле Салавата (СМИ)» «Вконтакте», погибший Олег Ханов две недели назад отметил 63-летие. Он являлся тренером по волейболу в Детско-юношеской спортивной школе села Малояз. Многие воспитанники Ханова принесли свои соболезнования его семье и близким. Они назвали его «лучшим тренером и человеком».