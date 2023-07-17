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«Сделаю все»: что сказал сын заслуженного тренера после его гибели в ДТП в Башкирии

17 июля 2023, 01:00
Фото: t.me/bash_gibdd
Наследник погибшего тренера по волейболу прокомментировал трагедию в соцсетях

— Я тебя люблю, отец. Земля тебе пухом. Я сделаю все возможное, чтобы ты гордился мной
(Ростик Ханов), — оставил комментарий под постом о гибели своего пользователь Саид Добрый.

Напомним, заслуженный тренер по волейболу Олег Ханов погиб в ДТП на трассе в Салаватском районе Башкирии 16 июля. По данным группы «На земле Салавата (СМИ)» «Вконтакте», погибший Олег Ханов две недели назад отметил 63-летие. Он являлся тренером по волейболу в Детско-юношеской спортивной школе села Малояз. Многие воспитанники Ханова принесли свои соболезнования его семье и близким. Они назвали его «лучшим тренером и человеком».

#Рустэм Башкирцев
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