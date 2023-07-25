В Башкирии подросток может получить 12 лет колонии за смертельное ДТП

В ночь на 25 июля в Аургазинском районе недалеко от деревни Мустафино 17-летний водитель ВАЗ-2114 съехал в кювет и опрокинулся. Вместе с ним в автомобиле находились два пассажира: 18-летний парень и 17-летняя девушка.