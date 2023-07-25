В Башкирии подросток может получить 12 лет колонии за смертельное ДТП

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В ночь на 25 июля в Аургазинском районе недалеко от деревни Мустафино 17-летний водитель ВАЗ-2114 съехал в кювет и опрокинулся. Вместе с ним в автомобиле находились два пассажира: 18-летний парень и 17-летняя девушка.
К сожалению, совершеннолетний пассажир скончался на месте, водитель — госпитализирован, девушку после осмотра врачами отпустили.
По информации ГИБДД РБ, водитель-подросток на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения — освидетельствование показало 0,376 мг/л.
Выяснилось, что автомобиль принадлежал отцу 17-летнего водителя. На данный момент родитель находится на заработках, а сам вымолить был снят с учета.
Так, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подростку может грозить до 12 лет лишения свободы.