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Ход грачом или обгадили всю игру: как парк за 200 млн в Уфе встретил уфимцев 1 мая

2 мая 2023, 05:24
Фото: mkset.ru
Демский парк продолжает удивлять.

Первомайские праздники и небывало теплые дни стали лучшим приглашением в парки города. Те, кто не разъехались по дачам и шашлыкам, отправились прогуляться по ближайшим островкам природы, в городские парки.

В Демский парк, о разного рода особенностях которого Mkset без устали пишет с первых дней его реконструкции, с весной пока еще не пришли обещанные ремонтные работы по гарантии от подрядчика, а местами ситуация лишь усугубляется.

мелочи жизнимелочи жизни
мелочи жизни
Фото: mkset.ru

В тихой зоне парка, несмотря на ее «зеленость», тишину и прохладу, крайне немноголюдно. И причина тому все те же изгаженные грачами столики для настольных игр и стулья. Та же судьба у качелей. Деревянные дорожки также плотно покрыты птичьим пометом. Никакой ясности с установкой навесов, которые предусмотрены проектом, пока нет.

много ли кто захочет сыграть в такую игру?много ли кто захочет сыграть в такую игру?
много ли кто захочет сыграть в такую игру?много ли кто захочет сыграть в такую игру?
много ли кто захочет сыграть в такую игру?много ли кто захочет сыграть в такую игру?
много ли кто захочет сыграть в такую игру?много ли кто захочет сыграть в такую игру?
много ли кто захочет сыграть в такую игру?
Фото: mkset.ru

К слову об усугубляющейся ситуации. То, как лежит на дорожках из гравия откосная сетка, вызывает удивление даже у тех, кто к строительству не имеет ни малейшего отношения. Смотрите сами.

возникают вопросывозникают вопросы
возникают вопросывозникают вопросы
возникают вопросывозникают вопросы
возникают вопросывозникают вопросы
возникают вопросывозникают вопросы
возникают вопросы
Фото: mkset.ru

На детской площадке, убранной еще в прошлом году, качели-гнезда все нет. Вернется ли в парк крайне популярное гнездышко - остается лишь догадываться. Ранее на запросы Mkset отвечали, что все разрушенные элементы подрядчик восстановит по гарантии. По гарантии уже восстанавливали веревочный аттракцион паутина, однако и восстановленный нагрузки он не выдержал, и вновь паутина разорвана.

слишком тонкая паутинаслишком тонкая паутина
слишком тонкая паутинаслишком тонкая паутина
слишком тонкая паутина
Фото: mkset.ru

Не обойдемся и без пары слов о пустующем пункте охраны. Пока стильное помещение для охраны простаивает, местные жители сами подрабатывают охранниками парка на входе. Так скажем, на общественных началах.

Ранее Mkset рассказывал, как Демский парк затопило талыми водами, а также о платных батутах, которые не нравятся родителям детей.

строгий фейс-контрольстрогий фейс-контроль
строгий фейс-контрольстрогий фейс-контроль
строгий фейс-контроль
Фото: mkset.ru
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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