Ход грачом или обгадили всю игру: как парк за 200 млн в Уфе встретил уфимцев 1 мая

На детской площадке, убранной еще в прошлом году, качели-гнезда все нет. Вернется ли в парк крайне популярное гнездышко - остается лишь догадываться. Ранее на запросы Mkset отвечали, что все разрушенные элементы подрядчик восстановит по гарантии. По гарантии уже восстанавливали веревочный аттракцион паутина, однако и восстановленный нагрузки он не выдержал, и вновь паутина разорвана.