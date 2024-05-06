«Господи, что это»: юркий зверь напугал уфимцев

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
В квартиру уфимцев пробралось дикое животное — куница залезла в вентиляционный канал. Жильцы обратились к спасателям с просьбой отловить зверька, однако сделать этого из-за «разветвленности каналов и подвижности животного» не вышло.
— Заявки поступали, по прибытии куница обнаружена не была (скрывалась в вентканале). Вентшахты, они разветвленные, причем как горизонтально, так и вертикально. Куница не застряла там и, соответственно, не заинтересована в том, чтобы ее поймали, — отметили в УГЗ.
Жильцам порекомендовали обратиться к управляющей компании, чтобы они обследовали входы в вентканалы с крыши и установили там усиленные ограждения. В управлении отметили, что отловить животное получится только, когда оно будет находиться в квартире.
Отметим, что это не первый случай, когда лесные обитатели пробираются в жилища людей. Так, ранее куницу отловили в квартире жилого дома по улице Парковой.