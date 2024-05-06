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Published Сегодня, 05:57

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Забравшееся в вентиляционное шахту напугало жителей Уфы

«Господи, что это»: юркий зверь напугал уфимцев

6 мая 2024, 05:57
Фото: nature.kremlin.ru

Забравшееся в вентиляционное шахту напугало жителей Уфы

О том, почему животное так и не удалось отловить, рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы.

В квартиру уфимцев пробралось дикое животное — куница залезла в вентиляционный канал. Жильцы обратились к спасателям с просьбой отловить зверька, однако сделать этого из-за «разветвленности каналов и подвижности животного» не вышло.

Видео: БашДТП/ Telegram
— Заявки поступали, по прибытии куница обнаружена не была (скрывалась в вентканале). Вентшахты, они разветвленные, причем как горизонтально, так и вертикально. Куница не застряла там и, соответственно, не заинтересована в том, чтобы ее поймали, — отметили в УГЗ.

Жильцам порекомендовали обратиться к управляющей компании, чтобы они обследовали входы в вентканалы с крыши и установили там усиленные ограждения. В управлении отметили, что отловить животное получится только, когда оно будет находиться в квартире.

Отметим, что это не первый случай, когда лесные обитатели пробираются в жилища людей. Так, ранее куницу отловили в квартире жилого дома по улице Парковой.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Животные#Дикие животные#Служба отлова#Управление гражданской защиты#Куница
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