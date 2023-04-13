В Демский парк за 200 млн рублей без площадки для малышей завезли платные батуты

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Демский парк едва успел обсохнуть после традиционного весеннего потопа, и тут на его территории местные жители снова обнаружили «удивительное рядом». Посреди лесной зоны за ярким зеленым забором лежит сдутый батут, который вскоре вырастет в дивный замок или другое объемное сооружение посреди парка.
В популярном среди жителей района чате "Демчане" одна из жительниц опубликовала фото происходящего и поделилась с соседями своим негодованием и возмущением, которое многие поддержали.
— Вот эти платные батуты внешний облик парка портить не будут, а бесплатная площадка для двухлеток однозначно «уродство никому не нужное», — возмутилась демчанка.
И действительно, с осени прошлого 2022 года мамочки Демского района не на шутку обеспокоились, увидев, как парк обретает свое новое лицо. Демских мамочек интересовал конкретный вопрос — где играть малышам, которым в силу возраста еще «не по зубам» лазание по бревнам, игры на баланс и понимание задуманной авторами концепции стихий.
Татьяна Г. прошлой осенью интересовалась, будут ли детские площадки в парке достраиваться.
— Дочке очень нравится гулять, а вот для малышей не нашла зону отдыха? — задавала она вопрос в прошлом году.
В ответ маме маленькой девочки сообщили, что для малышей до трех лет на этой площадке есть песочница с секретом — скелетом динозавра, которого можно откопать, так обещали подключить игровое оборудование «водокачка».
«Это не просто отдельные зоны со стандартным оборудованием, вся площадка — это развитие сюжета, который разворачивается во время игры. Поэтапно ребёнок попадает в „пустыню“, на раскопки древностей, в стихию воздуха», — рассказывает архитектор Екатерина Кулинич.
Юлия Ф. в том же сообществе конкретно и по пунктам разъяснила свое недовольство новой площадкой.
— Ужасная детская площадка. У того, кто проектировал, видимо, нет детей. Убожество просто. Почему нельзя было оборудовать площадку, как в программе "Башкирские дворики"? И лазалки, и качели, и карусели, и горки и т. д. И всем бы места хватило. Площадь-то нового места позволяла. Нужно было просто грамотно все сделать. А здесь, получается, от силы на восемь детей рассчитано. Остальные должны в очереди стоять? И где тут по возрастам секции, как было заявлено? Верните обратно прежнюю детскую площадку! Она была в 100 раз лучше, хоть и не новая, — требовала тогда демчанка.
Татьяна Ч. также задавала вопрос — «а про самых маленьких детишек почему забыли? Где для них зона? С нормальными качелями по возрасту?». Однако ответа Татьяне не последовало.
Сообщество «Дёмский парк меняется» тогда несколько раз дублировало информацию, что для детей от трех лет наряду с качелями есть много других игровых элементов. По словам архитекторов, для малышей до трех лет предусмотрена песочница, столик для творчества на открытом воздухе и водный комплекс. Ах да, и три качели, одна из которых пока еще убрана с глаз долой и должна вернуться по гарантии.
Зима кончилась. В разгаре весна, и в парк, в концепцию которого не вписывались обычные «не концептуальные» детские площадки, завезли батуты. Так, в парке, где большинство элементов выполнено в «дружелюбно-оранжевом» цвете - именно так он называется в релизах Института развития городов Башкирии - появились ярко-зеленые ограждения, а в них пока еще сдутый батут. Который в скором времени ежедневно будет вырастать в огромное яркое пятно посреди такого высокохудожественного и выдержанного в едином концептуальном стиле парка.