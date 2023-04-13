В Демский парк за 200 млн рублей без площадки для малышей завезли платные батуты

Сообщество «Дёмский парк меняется» тогда несколько раз дублировало информацию, что для детей от трех лет наряду с качелями есть много других игровых элементов. По словам архитекторов, для малышей до трех лет предусмотрена песочница, столик для творчества на открытом воздухе и водный комплекс. Ах да, и три качели, одна из которых пока еще убрана с глаз долой и должна вернуться по гарантии.