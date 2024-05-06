Последствия урагана в Уфе

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Ураганный ветер повалил 4 дерева и посрывал крыши в Уфе. На Молодежном бульваре упала строительная конструкция из металла, на улице Пушкина и на проспекте Октября, 78/3 ветром повалило деревья, на Карла Маркса ветром сорвало и унесло крышу, а возле ТЦ «Планета» упал светофор. 5 автомобилей получили повреждения.
В Орджоникидзевском районе ветер сорвал часть профнастила с крыши спортзала школы в посёлке Старые Турбаслы.
«Я едва успел проехать двор на проспекте Октября, как сразу за мной рухнуло большое дерево. Прям туда, где секунду назад был мой автомобиль. Считай, что повезло. Ужасный ветер, очень сильный», — рассказал в соцсетях Александр.
«У нас витражный балкон в доме, так он ходуном ходит, боюсь, что не выдержит и полетит вниз. Из-за этого всю ночь не спала. Ветер очень сильный. Рядом частный сектор, у одного дома прямо с балками вырвало крышу и унесло. Мусорки во дворе также ветром опрокинуло», — рассказала Инзиля Исмакова.
Отметим, что ранее Управление Гражданской защиты города предупреждало о сильном усилении ветра с порывами до 20 м/с. По шкале Бофорта (используется для обозначения силы ветра, — Прим. ред.) такие порывы называют штормовыми.