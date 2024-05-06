Последствия урагана в Уфе

Ураганный ветер повалил 4 дерева и посрывал крыши в Уфе. На Молодежном бульваре упала строительная конструкция из металла, на улице Пушкина и на проспекте Октября, 78/3 ветром повалило деревья, на Карла Маркса ветром сорвало и унесло крышу, а возле ТЦ «Планета» упал светофор. 5 автомобилей получили повреждения.