Чем шокировал новый парк в Уфе за 200 млн рублей спустя меньше месяца после открытия

3 ноября парк принял глава Башкирии Радий Хабиров, примечательно, но в этот же день на новом пространстве не дали свет, и желающие увидеть парк пришли в темноту. Позже власти объяснили это настройкой яркости освещения. В этот же раз все фонари в парке были включены, в отличии от лампочек, формирующих и очерчивающих те или иные зоны парка. Практически в каждой линии лампочек не горели две-три, а то и пять ламп. Но справедливости ради отметим, что освещение как минимум задумано очень интересно и делает вечерний парк очень уютным и очаровательным.