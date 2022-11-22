Чем шокировал новый парк в Уфе за 200 млн рублей спустя меньше месяца после открытия

В начале ноября нынешнего года один из подарков к 450-летию Уфы парк «Демский» за 200 миллионов рублей официально открылся. С опозданием более чем на месяц и с рядом незавершенностей, которые проектировщики уже даже не отрицают.
Полноценный репортаж Mkset из нового Демского парка пришелся уже на снежную пору, но и снежный макияж не скрыл ничего от дотошного взгляда журналиста. Тем более от коренной демчанки, которая парк как старый, так и новый знает и посещает постоянно.
Дорожки в новом парке чистят, под очищенным снегом видно плитку. По парку энергично шагают любители скандинавской ходьбы. С новой входной группы на углу улиц Правды и Ухтомского гость парка попадает в «тихую зону» - здесь лавочки, стулья со столами, где можно посидеть за чтением книги или за настольной игрой. Книгу, кстати, можно раздобыть в «уличной библиотеке» — шкафу, где демчане могут бесплатно делиться литературой. На момент прогулки читатели как раз искали произведение по душе.
Если идти по аллее в сторону ресторана быстрого питания, то на пути попадутся только лавочки, к ним нареканий нет. Но это зимой. Ведь грачи улетели, но весной они вернутся и ситуация вполне может в корне измениться. Почему - мы рассказывали ранее здесь.
Возле двух ресторанов быстрого питания, которые стоят напротив друг друга, посетитель парка попадает в более активную зону. Однако при этом весьма заметно пустующую. На фото заметно, как с качелей открывается вид на снежную пустошь. До снега на данных территориях ничего размещено не было. Созданный скейтпарк выглядит добротным, и пока позволяла погода, им активно пользовались дети и подростки. Сейчас там тоже можно застать подростков, но занимаются они совсем не спортом - над ними были замечены облака дыма.
За скейтпарком и качелями с видом «вникуда» расположен странный объект, одна из опор которого не стоит, а лежит. Пользуется веревками кот, с интересом ходит под ним и наверняка охотно бы поделился своим мнением, если бы мог говорить. Там же рядом расположена воркаут площадка - однако спортсменов там замечено не было. Рядом расположена еще одна «уличная библиотека» и столы для настольного тенниса. Претензий к их виду не возникло. Однако интересно, в каком состоянии они встретят лето, когда будут весьма востребованы.
К улице Мусы Джалиля подводит еще одна пустошь - у нового парка нет заборов, и это смущает. Возможно, это дело привычки, но отсутствие даже условного забора или изгороди как будто лишает парк уюта и создает единение лишь с проезжей частью. В некоторых частях пространства сложно отделить дорогу от парка. И это вызывает вопросы. В том числе и к безопасности отдыхающих.
Видовая площадка «Гнездо» в центре парка, безусловно, яркий и интересный объект. Создатели парка хорошо обыграли «горшок» вокруг дерева и создали видовую площадку. Качели внизу нравятся и детям, и мамочкам. Но подъем по узкой винтовой лестнице по заснеженным ступеням может быть и опасным. Наверняка летом в «Гнезде» будет еще интереснее и зрелищнее, правда если его не затопит, что было свойственно этому участку парка до его реконструкции. Поживем — увидим.
Уголок парка со стороны улицы Островского - пристанище администрации парка, тут стоит административное здание, а пустоту на нем раньше занимала детская площадка и лужайка с клумбой. Интересно размещены скамейки: взор сидящих будет упираться в ограждение для частных домов, напоминающее забор.
На старой детской площадке, где всегда было многолюдно, теперь звенящая пустота. В принципе она была единственной площадкой для детей, причем как для малышей, так и для младших школьников. Показываем ее архивное фото, чтобы не быть голословными - по старой фотографии понятно, как сейчас в парке стало много свободного места.
Новая детская площадка, расположенная вдоль ограждения около частных домов по улице Островского, уже набила оскомину демчанам и, в частности, демчанкам, которые уже жаловались на небольшое количество качелей и разных детских объектов, а потом и вовсе начали фиксировать там разрушения. Разрушения заметил и журналист Mkset.
Концепция, безусловно, интересная. Возможно, непривычная, но вполне достойная. Весьма современно и экологично, никакого пластика и минимум металла. Но это не только преимущество. Mkset уже публиковал изученные демчанкой недочеты, причем кажущиеся весьма опасными. Тогда в администрации заверили, что их устранят по гарантии. Но, судя по увиденному, этого пока не произошло.
Еще один яркий, деликатный, и что уж таить греха, неприятный момент. В парке не работает ни один из двух туалетов. Снаружи они выглядят очень ухоженными, оборудованы пандусами. Среда может и доступная, а вот сами туалеты нет. С самого открытия парка ни разу застать клозет открытым не удалось. Однако близ административного здания стоит биотуалет, дверь в который приветливо открыта.
Центр парка уже украсила красавица-елка. Кстати, в Демском районе одна появилась одной из первых в Уфе. И тут не обошлось без вопросов, возможно, это нормально и правильно, но в брусчатке елка закреплена тросами, которые держатся за бетонные блоки. Хотелось бы верить, что конструкция только кажется не самой надежной. О ее эстетичности выводы делайте самостоятельно. На одном из фото ниже также можно заметить происки вандалов, на которые уже сетовала демская администрация.
В центре парка его посетителей встречает россыпь шезлонгов. Однако решится прилечь на шезлонги сейчас лишь человек, который имеет в запасе лишнюю пару почек. В скором времени их должны убрать на хранение, а на их месте должны будут появиться ледовые фигуры. С них открывается великолепный вид на елку, которая установлена в непривычном для демчан месте. Держится она на тросах, идущих от бетонных блоков. Возможно, так и должно быть, но выглядит не слишком эстетично.
Осенью интересным показался уголок парка близ сцены под названием «Терапевтический сад». Красивые растения и дорожки между ними сейчас засыпаны снегом - вспомним, как они выглядели осенью. А вот спортплощадки у Терапевтического сада весьма скудные.
Показываем, как выглядят входы в парк с разных точек. Из-за отсутствия ограждения в парке безусловно стало больше воздуха, но немного некомфортно, так как не хватает хотя бы условного, номинального забора, который ограждал бы парк от оживленной улицы и потока машин.
3 ноября парк принял глава Башкирии Радий Хабиров, примечательно, но в этот же день на новом пространстве не дали свет, и желающие увидеть парк пришли в темноту. Позже власти объяснили это настройкой яркости освещения. В этот же раз все фонари в парке были включены, в отличии от лампочек, формирующих и очерчивающих те или иные зоны парка. Практически в каждой линии лампочек не горели две-три, а то и пять ламп. Но справедливости ради отметим, что освещение как минимум задумано очень интересно и делает вечерний парк очень уютным и очаровательным.
Вот такая обзорная экскурсия по новому парку вышла у Mkset. Разумеется, впереди весна, лето, осень, зима… и снова весна. А значит парк предстанет в глазах уфимцев в новом неожиданном свете. Но, как говорила когда-то Коко Шанель – у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.