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Чем шокировал новый парк в Уфе за 200 млн рублей спустя меньше месяца после открытия

Сегодня, 11:18
Фото: mkset.ru

Закрытые туалеты, пустыри и перегоревшие лампы. Как выглядит парк за 200 млн в Уфе

После открытия в Демском районе реконструированного Центрального парка культуры и отдыха Mkset пришел на место с «народной инспекцией».

В начале ноября нынешнего года один из подарков к 450-летию Уфы парк «Демский» за 200 миллионов рублей официально открылся. С опозданием более чем на месяц и с рядом незавершенностей, которые проектировщики уже даже не отрицают. 

Полноценный репортаж Mkset из нового Демского парка пришелся уже на снежную пору, но и снежный макияж не скрыл ничего от дотошного взгляда журналиста. Тем более от коренной демчанки, которая парк как старый, так и новый знает и посещает постоянно.

входная группа обновленного парка изменила свое расположениевходная группа обновленного парка изменила свое расположение
дорожки и лавочкидорожки и лавочки
здесь можно поиграть в настолку или почитать, но зимой вряд ли кто-то рискнет своими почками.здесь можно поиграть в настолку или почитать, но зимой вряд ли кто-то рискнет своими почками.
вот такая тихая зона, пройти туда может быть проблематично, если заходить не с главного входавот такая тихая зона, пройти туда может быть проблематично, если заходить не с главного входа
а вот и уличная библиотека и ее посетителиа вот и уличная библиотека и ее посетители
входная группа обновленного парка изменила свое расположение
Фото: 1MI

Дорожки в новом парке чистят, под очищенным снегом видно плитку. По парку энергично шагают любители скандинавской ходьбы. С новой входной группы на углу улиц Правды и Ухтомского гость парка попадает в «тихую зону» - здесь лавочки, стулья со столами, где можно посидеть за чтением книги или за настольной игрой. Книгу, кстати, можно раздобыть в «уличной библиотеке» — шкафу, где демчане могут бесплатно делиться литературой. На момент прогулки читатели как раз искали произведение по душе.

Если идти по аллее в сторону ресторана быстрого питания, то на пути попадутся только лавочки, к ним нареканий нет. Но это зимой. Ведь грачи улетели, но весной они вернутся и ситуация вполне может в корне измениться. Почему - мы рассказывали ранее здесь.

 

Возле двух ресторанов быстрого питания, которые стоят напротив друг друга, посетитель парка попадает в более активную зону. Однако при этом весьма заметно пустующую. На фото заметно, как с качелей открывается вид на снежную пустошь. До снега на данных территориях ничего размещено не было. Созданный скейтпарк выглядит добротным, и пока позволяла погода, им активно пользовались дети и подростки. Сейчас там тоже можно застать подростков, но занимаются они совсем не спортом - над ними были замечены облака дыма.

За скейтпарком и качелями с видом «вникуда» расположен странный объект, одна из опор которого не стоит, а лежит. Пользуется веревками кот, с интересом ходит под ним и наверняка охотно бы поделился своим мнением, если бы мог говорить. Там же рядом расположена воркаут площадка - однако спортсменов там замечено не было. Рядом расположена еще одна «уличная библиотека» и столы для настольного тенниса. Претензий к их виду не возникло. Однако интересно, в каком состоянии они встретят лето, когда будут весьма востребованы.

К улице Мусы Джалиля подводит еще одна пустошь - у нового парка нет заборов, и это смущает. Возможно, это дело привычки, но отсутствие даже условного забора или изгороди как будто лишает парк уюта и создает единение лишь с проезжей частью. В некоторых частях пространства сложно отделить дорогу от парка. И это вызывает вопросы. В том числе и к безопасности отдыхающих.

В сердце парка расположена видовая площадка "гнездо"В сердце парка расположена видовая площадка "гнездо"
А вот и вид с "Гнезда". На детскую площадкуА вот и вид с "Гнезда". На детскую площадку
В "Гнездо" попасть можно по винтовой лестнице, учитывая интерес к ней детей не повредило бы тщательнее чистить ступени.В "Гнездо" попасть можно по винтовой лестнице, учитывая интерес к ней детей не повредило бы тщательнее чистить ступени.
Выглядит красиво, но опасно.Выглядит красиво, но опасно.
В сердце парка расположена видовая площадка "гнездо"
Фото: 1MI

Видовая площадка «Гнездо» в центре парка, безусловно, яркий и интересный объект. Создатели парка хорошо обыграли «горшок» вокруг дерева и создали видовую площадку. Качели внизу нравятся и детям, и мамочкам. Но подъем по узкой винтовой лестнице по заснеженным ступеням может быть и опасным. Наверняка летом в «Гнезде» будет еще интереснее и зрелищнее, правда если его не затопит, что было свойственно этому участку парка до его реконструкции. Поживем — увидим.

При входе со стороны улицы Островского стоят лавочки с прекрасным видом на заборПри входе со стороны улицы Островского стоят лавочки с прекрасным видом на забор
На этом пятачке раньше была детская площадка, которой хватало всем от мала до велика. Теперь он пуст.На этом пятачке раньше была детская площадка, которой хватало всем от мала до велика. Теперь он пуст.
В парке все еще стоят бытовки и вагончики.В парке все еще стоят бытовки и вагончики.
При входе со стороны улицы Островского стоят лавочки с прекрасным видом на забор
Фото: 1MI

Уголок парка со стороны улицы Островского - пристанище администрации парка, тут стоит административное здание, а пустоту на нем раньше занимала детская площадка и лужайка с клумбой. Интересно размещены скамейки: взор сидящих будет упираться в ограждение для частных домов, напоминающее забор. 

На старой детской площадке, где всегда было многолюдно, теперь звенящая пустота. В принципе она была единственной площадкой для детей, причем как для малышей, так и для младших школьников. Показываем ее архивное фото, чтобы не быть голословными - по старой фотографии понятно, как сейчас в парке стало много свободного места.

обратите внимание на здание, чтобы понять масштабы исчезнувшей площадки и появившейся пустоты или же "пространства"обратите внимание на здание, чтобы понять масштабы исчезнувшей площадки и появившейся пустоты или же "пространства"
Уголок был маленьким, но вместительным. Уголок был маленьким, но вместительным.
Фото не для комментариев об оснащении прежней площадки, а лишь для понимания масштабов.Фото не для комментариев об оснащении прежней площадки, а лишь для понимания масштабов.
обратите внимание на здание, чтобы понять масштабы исчезнувшей площадки и появившейся пустоты или же "пространства"
Фото: 1MI

Новая детская площадка, расположенная вдоль ограждения около частных домов по улице Островского, уже набила оскомину демчанам и, в частности, демчанкам, которые уже жаловались на небольшое количество качелей и разных детских объектов, а потом и вовсе начали фиксировать там разрушения. Разрушения заметил и журналист Mkset.

Как использовать данный объект не совсем понятноКак использовать данный объект не совсем понятно
Еще один воркаут и аппарат для загребания песка, ручной экскаватор, который осенью оценили детиЕще один воркаут и аппарат для загребания песка, ручной экскаватор, который осенью оценили дети
мостмост
Общий вил на площадку. В круглой штуке судя по всему необходимо находиться родителям.Общий вил на площадку. В круглой штуке судя по всему необходимо находиться родителям.
Еще один общий видЕще один общий вид
Еще один объект с непонятными функциямиЕще один объект с непонятными функциями
Качелек мало, но они естьКачелек мало, но они есть
Самая популярная качеля в парке, жаль что одна.Самая популярная качеля в парке, жаль что одна.
Лес из бревенЛес из бревен
общий вид издалиобщий вид издали
Как использовать данный объект не совсем понятно
Фото: 1MI

Концепция, безусловно, интересная. Возможно, непривычная, но вполне достойная. Весьма современно и экологично, никакого пластика и минимум металла. Но это не только преимущество. Mkset уже публиковал изученные демчанкой недочеты, причем кажущиеся весьма опасными. Тогда в администрации заверили, что их устранят по гарантии. Но, судя по увиденному, этого пока не произошло.

Веревочки истираются под весом детей.Веревочки истираются под весом детей.
и ещеи еще
и ещеи еще
начальный этапначальный этап
веревки не спасает и "нутро" из проволокиверевки не спасает и "нутро" из проволоки
сколько веревочка не вейсясколько веревочка не вейся
все рано конец будетвсе рано конец будет
Не досчитались 3 из 6 штуковинНе досчитались 3 из 6 штуковин
вот так выглядит недостача цилиндров на веревочкахвот так выглядит недостача цилиндров на веревочках
Кажется качеля должна выглядеть несколько иначеКажется качеля должна выглядеть несколько иначе
Веревочки истираются под весом детей.
Фото: 1MI

Еще один яркий, деликатный, и что уж таить греха, неприятный момент. В парке не работает ни один из двух туалетов. Снаружи они выглядят очень ухоженными, оборудованы пандусами. Среда может и доступная, а вот сами туалеты нет. С самого открытия парка ни разу застать клозет открытым не удалось. Однако близ административного здания стоит биотуалет, дверь в который приветливо открыта.

красивый, но закрытый туалеткрасивый, но закрытый туалет
теоретически посетить можно этот биотуалет, если этому не воспрепятствуют рабочие, рисковать и проверять мы не сталитеоретически посетить можно этот биотуалет, если этому не воспрепятствуют рабочие, рисковать и проверять мы не стали
красивый, но закрытый туалет
Фото: 1MI

Елочка вам нравится?

Избушка охраны прекрасна как и туалет, но также закрыта. За ней пустошь. Очередная.Избушка охраны прекрасна как и туалет, но также закрыта. За ней пустошь. Очередная.
Не совсем понятное, но интересное сооружение.Не совсем понятное, но интересное сооружение.
к данной конструкции нареканий нет. видимо это амфитеатрк данной конструкции нареканий нет. видимо это амфитеатр
Сцена и качели в центре парка. Теплый пристрой к сцене не оборудован, хотя граждане просили об этом. Обещают создать ее позже.Сцена и качели в центре парка. Теплый пристрой к сцене не оборудован, хотя граждане просили об этом. Обещают создать ее позже.
Фото: 1MI

Центр парка уже украсила красавица-елка. Кстати, в Демском районе одна появилась одной из первых в Уфе. И тут не обошлось без вопросов, возможно, это нормально и правильно, но в брусчатке елка закреплена тросами, которые держатся за бетонные блоки. Хотелось бы верить, что конструкция только кажется не самой надежной. О ее эстетичности выводы делайте самостоятельно. На одном из фото ниже также можно заметить происки вандалов, на которые уже сетовала демская администрация.

Вот и те самые происки вандалов, лавочка существенно поредела, как и деревья в парке после реконструкции.Вот и те самые происки вандалов, лавочка существенно поредела, как и деревья в парке после реконструкции.
Елка держится на нескольких бетонных блоках, а точнее на привязи, не исключаем, что так и должно быть.Елка держится на нескольких бетонных блоках, а точнее на привязи, не исключаем, что так и должно быть.
Уже легендарные шезлонги Демского парка. О них Mkset уже писал.Уже легендарные шезлонги Демского парка. О них Mkset уже писал.
Новогодняя красавица ждет украшенийНовогодняя красавица ждет украшений
Так выглядит основание елки. Если честно оно кажется не очень надежным.Так выглядит основание елки. Если честно оно кажется не очень надежным.
Вот и те самые происки вандалов, лавочка существенно поредела, как и деревья в парке после реконструкции.
Фото: 1MI

В центре парка его посетителей встречает россыпь шезлонгов. Однако решится прилечь на шезлонги сейчас лишь человек, который имеет в запасе лишнюю пару почек. В скором времени их должны убрать на хранение, а на их месте должны будут появиться ледовые фигуры. С них открывается великолепный вид на елку, которая установлена в непривычном для демчан месте. Держится она на тросах, идущих от бетонных блоков. Возможно, так и должно быть, но выглядит не слишком эстетично. 

Так "терапевтически сад" выглядел осеньюТак "терапевтически сад" выглядел осенью
На спортплощадке "небогато"На спортплощадке "небогато"
На велосипеде в Демском парке без велодорожек можно покататься и сидя.На велосипеде в Демском парке без велодорожек можно покататься и сидя.
"Сад опустел, безжизненны поля, вокруг деревьев мерзлая земля...""Сад опустел, безжизненны поля, вокруг деревьев мерзлая земля..."
Целый детский сад маленьких хвойных красавицЦелый детский сад маленьких хвойных красавиц
Так "терапевтически сад" выглядел осенью
Фото: 1MI

Осенью интересным показался уголок парка близ сцены под названием «Терапевтический сад». Красивые растения и дорожки между ними сейчас засыпаны снегом - вспомним, как они выглядели осенью. А вот спортплощадки у Терапевтического сада весьма скудные.

Назначение данной конструкции неизвестноНазначение данной конструкции неизвестно
Фудкорт в порядке, если не учитывать очередное злодеяние вандалов, которое можно увидеть на следующем фото.Фудкорт в порядке, если не учитывать очередное злодеяние вандалов, которое можно увидеть на следующем фото.
На урне видны разрушения, которые по всей видимости наносят местные вандалы.На урне видны разрушения, которые по всей видимости наносят местные вандалы.
Назначение данной конструкции неизвестно
Фото: 1MI

Показываем, как выглядят входы в парк с разных точек. Из-за отсутствия ограждения в парке безусловно стало больше воздуха, но немного некомфортно, так как не хватает хотя бы условного, номинального забора, который ограждал бы парк от оживленной улицы и потока машин.

Вход в Демский парк со стороны бывшего кафе "Радуга". Ближайший к пешеходному переходуВход в Демский парк со стороны бывшего кафе "Радуга". Ближайший к пешеходному переходу
Оголенный вход со стороны перекрестка улиц Правды и Ухтомского. Главный вход.Оголенный вход со стороны перекрестка улиц Правды и Ухтомского. Главный вход.
Со стороны улицы Мусы Джалиля тоже много воздуха.Со стороны улицы Мусы Джалиля тоже много воздуха.
А вот тут забор имеется. Это вход с улицы Островского и именно по этой улице забор есть из-за частных домов.А вот тут забор имеется. Это вход с улицы Островского и именно по этой улице забор есть из-за частных домов.
Вход в Демский парк со стороны бывшего кафе "Радуга". Ближайший к пешеходному переходу
Фото: 1MI

3 ноября парк принял глава Башкирии Радий Хабиров, примечательно, но в этот же день на новом пространстве не дали свет, и желающие увидеть парк пришли в темноту. Позже власти объяснили это настройкой яркости освещения. В этот же раз все фонари в парке были включены, в отличии от лампочек, формирующих и очерчивающих те или иные зоны парка. Практически в каждой линии лампочек не горели две-три, а то и пять ламп. Но справедливости ради отметим, что освещение как минимум задумано очень интересно и делает вечерний парк очень уютным и очаровательным.

новая входная группа и налаженные фонарики, 2 из 12 мигали на протяжении недели новая входная группа и налаженные фонарики, 2 из 12 мигали на протяжении недели
Красиво, но горят не все лампыКрасиво, но горят не все лампы
"Недостачу" лампочек заметно невооруженным взглядом"Недостачу" лампочек заметно невооруженным взглядом
парк открыли меньше месяца назад, а лампочки уже перегорелипарк открыли меньше месяца назад, а лампочки уже перегорели
Вечерний парк очарователенВечерний парк очарователен
Красиво, но пробелы в горящих лампах отвлекают от красоты.Красиво, но пробелы в горящих лампах отвлекают от красоты.
Сложно оценить красоту не отвлекаясь на отсутствующие лампы.Сложно оценить красоту не отвлекаясь на отсутствующие лампы.
На этой линии недостаточное количество ламп заметно особенно сильноНа этой линии недостаточное количество ламп заметно особенно сильно
Пробелы очевидно естьПробелы очевидно есть
Пробовали считать не горящие лампы на фото?Пробовали считать не горящие лампы на фото?
Кот который играл здесь днем не застал красивого освещенияКот который играл здесь днем не застал красивого освещения
Общий план делает негорящие лампы незаметными. Красиво.Общий план делает негорящие лампы незаметными. Красиво.
новая входная группа и налаженные фонарики, 2 из 12 мигали на протяжении недели
Фото: 1MI

Вот такая обзорная экскурсия по новому парку вышла у Mkset. Разумеется, впереди весна, лето, осень, зима… и снова весна. А значит парк предстанет в глазах уфимцев в новом неожиданном свете. Но, как говорила когда-то Коко Шанель – у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.

#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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