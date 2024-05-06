В Уфе подростки украли два автомата

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Владельцы заведения написали заявление в полицию, но надеются, что украденное вернут добровольно.
В торговом центе «Планета в столице Башкирии, в детской зоне парка „Мегаленд“ двое подростков ограбили тир. Они похитили два страйкбольных автомата. Владельцы заведения сразу же обратились в полицию, как только обнаружили пропажу.
«Хотелось бы, чтобы родители посмотрели, может узнают своих детей и стыдно станет, принесут обратно украденное. Один автомат вообще один такой в Уфе. Его сейчас даже не выпускают и не достанешь нигде. К нам и ходили именно из него пострелять. Примерная стоимость украденного около 80 тыс. рублей», — рассказала представитель тира.
На видеозаписи видно, как двое мальчишек поднимаются по лестнице и проходят через комнату. У старшего в руках автоматы обернутые курткой.