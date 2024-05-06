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Published Сегодня, 04:01

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Updated Сегодня, 04:26

В Уфимском тире подростки украли автоматы

В Уфе подростки украли два автомата

6 мая 2024, 04:01
Фото: 1MI

В Уфимском тире подростки украли автоматы

Владельцы заведения написали заявление в полицию, но надеются, что украденное вернут добровольно.

Владельцы заведения написали заявление в полицию, но надеются, что украденное вернут добровольно.

В торговом центе «Планета в столице Башкирии, в детской зоне парка „Мегаленд“ двое подростков ограбили тир. Они похитили два страйкбольных автомата. Владельцы заведения сразу же обратились в полицию, как только обнаружили пропажу.

«Хотелось бы, чтобы родители посмотрели, может узнают своих детей и стыдно станет, принесут обратно украденное. Один автомат вообще один такой в Уфе. Его сейчас даже не выпускают и не достанешь нигде. К нам и ходили именно из него пострелять. Примерная стоимость украденного около 80 тыс. рублей», — рассказала представитель тира.

На видеозаписи видно, как двое мальчишек поднимаются по лестнице и проходят через комнату. У старшего в руках автоматы обернутые курткой.

Видео: 1MI
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#Происшествия#Видео#Уфа#Новости Башкирии
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