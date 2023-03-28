Приплыли: парк за 200 млн рублей в Уфе оказался затоплен и теперь напоминает аквапарк

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Репортажи из обновленного Демского парка, одного из подарков к 450-летию Уфы, уже стали доброй традицией Mkset. Парк преобразился, споры о нем стихли, каким бы он ни был в районе единственным. И любимым, куда уж без этого. Не будем повторяться с историями о том, как парк пережил зиму и были ли потери, об этом уже выходил подробный материал. Не будем лить воду, ведь и без нас это сделала природа, причем в изобилии. Об этом и расскажем поподробнее.
Прогнозы тех, кто хоть раз бывал в межсезонье в Демском парке до реконструкции весной, были однозначными. Парк затопит. Разумеется, не весь, а лишь его часть. Лесную прогулочную зону, которая каждый год превращается в маленькую Венецию, но вместо гондол по каналам дрейфуют поддоны. Собственно, по ним гостям обновленного парка и приходится теперь преодолевать лужи. Никакое красноречие и обороты речи не заменит здесь картинки - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Справедливости ради отметим, что большая часть парка обошлась без большой воды - небольшое море, как и прогнозировалось, встречает посетителей парка со стороны пересечения улиц Островского и Ухтомского, но его можно обойти. Дальше до той самой Венеции все спокойно. И терапевтический сад, который наверняка скоро удивит демчан и гостей района буйным цветом. Никакой иронии – сад отлично выглядел осенью и, судя по всему, пережил зиму. Видимо, ландшафтные дизайнеры отлично выполнили свою работу и о дренаже тоже позаботились. Но пока показывать что-то оттуда еще рано.
К удивлению, и детская площадка не утонула, она еще в снегу, но по ее состоянию понять можно, что под воду она не уйдет. Во всяком случае, аквапарка там не будет. Но это совсем не означает, что парк останется без увлекательных водных аттракционов.
К примеру, спортивная площадка. Если хочется поупражняться, то не стоит лишать себя водных процедур и закаливания.
Тут же и столы для настольного тенниса, тут же и уличная библиотека. Добраться до всего - только вплавь. Так что упражнениям придется еще немного подождать.
И снова о спорте. Скейт-парк в полном порядке. Дети катаются. Снег есть, но его немного. Нареканий нет. Даже батут, который есть в каждом новом парке и на которые постоянно жалуются, зиму пережил в целости и сохранности.
Общее впечатление о природе в парке отличное, тем более весна настраивает видеть позитив повсюду, в самом пробуждении жизни. Однако имеется осадок — как бы красиво не выглядело весеннее небо, отражающееся в лужах, парку была обещана доступная среда. Ведь весна — это время года, а не форс-мажор.
С просьбой прокомментировать происходящее в парке Mkset направил запрос балансосодержателю Демского парка — в МУП «Уфапарк». Ответ будет опубликован после его получения.