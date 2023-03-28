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Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Приплыли: парк за 200 млн рублей в Уфе оказался затоплен и теперь напоминает аквапарк

28 марта 2023, 09:19
Фото: mkset.ru
Прогнозы Mkset и демчан оправдались: часть нового парка, словно Атлантида, ушла под воду.

Репортажи из обновленного Демского парка, одного из подарков к 450-летию Уфы, уже стали доброй традицией Mkset. Парк преобразился, споры о нем стихли, каким бы он ни был в районе единственным. И любимым, куда уж без этого. Не будем повторяться с историями о том, как парк пережил зиму и были ли потери, об этом уже выходил подробный материал. Не будем лить воду, ведь и без нас это сделала природа, причем в изобилии. Об этом и расскажем поподробнее.

в целом, если не уходить вглубь, в парке царит сухость и комфорт.
Фото: mkset.ru

Прогнозы тех, кто хоть раз бывал в межсезонье в Демском парке до реконструкции весной, были однозначными. Парк затопит. Разумеется, не весь, а лишь его часть. Лесную прогулочную зону, которая каждый год превращается в маленькую Венецию, но вместо гондол по каналам дрейфуют поддоны. Собственно, по ним гостям обновленного парка и приходится теперь преодолевать лужи. Никакое красноречие и обороты речи не заменит здесь картинки - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

молодые мужчины и женщины прыгать по поддонам горазды, но не каждый пожилой человек сможет повторить этот трюк.
Видео: mkset.ru

Справедливости ради отметим, что большая часть парка обошлась без большой воды - небольшое море, как и прогнозировалось, встречает посетителей парка со стороны пересечения улиц Островского и Ухтомского, но его можно обойти. Дальше до той самой Венеции все спокойно. И терапевтический сад, который наверняка скоро удивит демчан и гостей района буйным цветом. Никакой иронии – сад отлично выглядел осенью и, судя по всему, пережил зиму. Видимо, ландшафтные дизайнеры отлично выполнили свою работу и о дренаже тоже позаботились.  Но пока показывать что-то оттуда еще рано.

К удивлению, и детская площадка не утонула, она еще в снегу, но по ее состоянию понять можно, что под воду она не уйдет. Во всяком случае, аквапарка там не будет. Но это совсем не означает, что парк останется без увлекательных водных аттракционов.

К примеру, спортивная площадка. Если хочется поупражняться, то не стоит лишать себя водных процедур и закаливания. 

водный воркаутводный воркаут
добраться до знаний из уличной библиотеке пока что сложноватодобраться до знаний из уличной библиотеке пока что сложновато
водный воркаут
Фото: mkset.ru

Тут же и столы для настольного тенниса, тут же и уличная библиотека. Добраться до всего - только вплавь. Так что упражнениям придется еще немного подождать.

И снова о спорте. Скейт-парк в полном порядке. Дети катаются. Снег есть, но его немного. Нареканий нет. Даже батут, который есть в каждом новом парке и на которые постоянно жалуются, зиму пережил в целости и сохранности.

вид на скейт-парк сверхувид на скейт-парк сверху
уже можно!уже можно!
вид на скейт-парк сверху
Фото: mkset.ru

Общее впечатление о природе в парке отличное, тем более весна настраивает видеть позитив повсюду, в самом пробуждении жизни. Однако имеется осадок — как бы красиво не выглядело весеннее небо, отражающееся в лужах, парку была обещана доступная среда. Ведь весна — это время года, а не форс-мажор.

С просьбой прокомментировать происходящее в парке Mkset направил запрос балансосодержателю Демского парка — в МУП «Уфапарк». Ответ будет опубликован после его получения.

красиво, но все равно несуразно. дренажи, ливневки и геодезия это не пустые словакрасиво, но все равно несуразно. дренажи, ливневки и геодезия это не пустые слова
красиво, но все равно несуразно. дренажи, ливневки и геодезия это не пустые словакрасиво, но все равно несуразно. дренажи, ливневки и геодезия это не пустые слова
красиво, но все равно несуразно. дренажи, ливневки и геодезия это не пустые словакрасиво, но все равно несуразно. дренажи, ливневки и геодезия это не пустые слова
красиво, но все равно несуразно. дренажи, ливневки и геодезия это не пустые словакрасиво, но все равно несуразно. дренажи, ливневки и геодезия это не пустые слова
красиво, но все равно несуразно. дренажи, ливневки и геодезия это не пустые словакрасиво, но все равно несуразно. дренажи, ливневки и геодезия это не пустые слова
красиво, но все равно несуразно. дренажи, ливневки и геодезия это не пустые слова
Фото: mkset.ru
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