Приплыли: парк за 200 млн рублей в Уфе оказался затоплен и теперь напоминает аквапарк

Репортажи из обновленного Демского парка, одного из подарков к 450-летию Уфы, уже стали доброй традицией Mkset. Парк преобразился, споры о нем стихли, каким бы он ни был в районе единственным. И любимым, куда уж без этого. Не будем повторяться с историями о том, как парк пережил зиму и были ли потери, об этом уже выходил подробный материал. Не будем лить воду, ведь и без нас это сделала природа, причем в изобилии. Об этом и расскажем поподробнее.