Хабиров прокомментировал состояние затопленного после зимы Демского парка в Уфе

Напомним, что Демскимй парк за 200 миллионов рублей после зимы словно Атлантида ушел почти весь ушел под воду. Бороться с потом решили неоднозначным методом — воду вывозят трактором на дорогу. А после плитка, которую власти городского района старательно осушали трактором треснула.