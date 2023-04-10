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Хабиров прокомментировал состояние затопленного после зимы Демского парка в Уфе

10 апреля 2023, 08:17
Фото: mkset.ru
Демский парк после «зимней спячки» практически полностью ушел под воду.

Сегодня, 10 апреля, в ходе еженедельной оперативке глава Башкирии поручил мэру Уфы лично брать на контроль содержание парков, на реконструкцию и благоустройство которых республика выделяет миллионы.

— Очень важно, когда мы всей республикой все эти парки строим и финансирование существенное даем, начинает хромать содержание этих парков. Вот как в Деме было. Вы берите на контроль личный, чтобы мы, действительно, делаем высококлассные парки, они должны должным образом содержаться, — Радий Хабиров.

Напомним, что Демскимй парк за 200 миллионов рублей после зимы словно Атлантида ушел почти весь ушел под воду. Бороться с потом решили неоднозначным методом — воду вывозят трактором на дорогу. А после плитка, которую власти городского района старательно осушали трактором треснула.

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#Элина Сайфранова
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