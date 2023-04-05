Прокуратура займется школой, ОДН и родителями в Иглино, где произошла поножовщина

Напомним, в Уфе подобный случай произошел в марте. Однако там ранения ножом получил 6-классник, который после уроков пошел в гости к однокласснику. Последствия инцидента в Уфе были куда серьезней, пострадавший мальчик оказался в реанимации, ему потребовалось несколько операций.