Прокуратура займется школой, ОДН и родителями в Иглино, где произошла поножовщина

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Вопиющий случай, который 5 апреля произошел в одной из школ села Иглино попал в поле зрения и полиции, и следователей и прокуратуры республики. Так, надзорное ведомство организовало проверку, а на место происшествия работу правоохранителей координировал прокурор Иглинского района Марсель Максютов.
Оценку надзорного ведомства после проверки получит работа должностных лиц, которые должны заниматься профилактикой безнадзорности и правонарушений у детей, внимание достанется и сотрудникам школы, где произошла поножовщина среди 7-классниц.
Также прокуратура будет контролировать и ход доследственной проверки, которую уже инициировал следком, подробно об этом Mkset сообщал здесь.
Напомним, в Уфе подобный случай произошел в марте. Однако там ранения ножом получил 6-классник, который после уроков пошел в гости к однокласснику. Последствия инцидента в Уфе были куда серьезней, пострадавший мальчик оказался в реанимации, ему потребовалось несколько операций.