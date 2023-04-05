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Прокуратура займется школой, ОДН и родителями в Иглино, где произошла поножовщина

5 апреля 2023, 12:24
Фото: 1MI
К счастью раненые одноклассницей девочки не нуждались в госпитализации

Вопиющий случай, который 5 апреля произошел в одной из школ села Иглино попал в поле зрения и полиции, и следователей и прокуратуры республики. Так, надзорное ведомство организовало проверку, а на место происшествия работу правоохранителей координировал прокурор Иглинского района Марсель Максютов.

Оценку надзорного ведомства после проверки получит работа должностных лиц, которые должны заниматься профилактикой безнадзорности и правонарушений у детей, внимание достанется и сотрудникам школы, где произошла поножовщина среди 7-классниц.

Также прокуратура будет контролировать и ход доследственной проверки, которую уже инициировал следком, подробно об этом Mkset сообщал здесь.

Напомним, в Уфе подобный случай произошел в марте. Однако там ранения ножом получил 6-классник, который после уроков пошел в гости к однокласснику. Последствия инцидента в Уфе были куда серьезней, пострадавший мальчик оказался в реанимации, ему потребовалось несколько операций.

Друг 12-летнего парня в Уфе заявил, что он случайно упал на нож когда делал бутерброд
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#Ирина Деревянчук#Прокуратура#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дети#Общество#Поножовщина в иглинской школе
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