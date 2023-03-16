Друг 12-летнего парня в Уфе заявил, что он случайно упал на нож когда делал бутерброд

Подробности происшествия публикует ИА «Башинформ» и с подробностями история становится все более странной. Так по информации источника издания дети сегодня, 16 марта после уроков пошли домой к одному из ребят и вероятно там между ними произошла ссора. Источник издания сообщает, что до того как мальчик потерял сознание, он рассказал о конфликте с другом. Оба мальчика звонили своим мамам с рассказами о произошедшем. Второй мальчик, тот что в инциденте не пострадал, рассказал, что ножевое ранение его друг получил на кухне, когда они делали бутерброд, в тот момент пострадавший и упал на нож.