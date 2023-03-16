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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Друг 12-летнего парня в Уфе заявил, что он случайно упал на нож когда делал бутерброд

16 марта 2023, 13:10
Фото: 1MI
Выясняются подробности инцидента на улице Рабкоров в Уфе, оказывается между мальчиками произошел конфликт.

Сегодня соцсети Уфы и Башкирии сотрясло известие о том, что дети-подростки в Уфе играли с ножом и один из мальчиков получил ножевое ранение, с которым оказался на операционном столе, врачи проводят экстренные хирургические вмешательства на грудной клетке, левом плече. Состояние мальчика на момент операции было тяжелым.

Подробности происшествия публикует ИА «Башинформ» и с подробностями история становится все более странной. Так по информации источника издания дети сегодня, 16 марта после уроков пошли домой к одному из ребят и вероятно там между ними произошла ссора. Источник издания сообщает, что до того как мальчик потерял сознание, он рассказал о конфликте с другом. Оба мальчика звонили своим мамам с рассказами о произошедшем. Второй мальчик, тот что в инциденте не пострадал, рассказал, что ножевое ранение его друг получил на кухне, когда они делали бутерброд, в тот момент пострадавший и упал на нож.

После звонков обе мамы, а также медики прибыли на место происшествия. Пострадавшего мальчика госпитализировали. Если ранее об инциденте публиковался лишь комментарий МВД, то сейчас стало известно и о заинтересованности в происшествии следкома. Ведомство организовало проверку, на месте работают следователи.

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#Дети#Новости Уфы#Происшествия#Ирина Деревянчук
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