Друг 12-летнего парня в Уфе заявил, что он случайно упал на нож когда делал бутерброд

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Сегодня соцсети Уфы и Башкирии сотрясло известие о том, что дети-подростки в Уфе играли с ножом и один из мальчиков получил ножевое ранение, с которым оказался на операционном столе, врачи проводят экстренные хирургические вмешательства на грудной клетке, левом плече. Состояние мальчика на момент операции было тяжелым.
Подробности происшествия публикует ИА «Башинформ» и с подробностями история становится все более странной. Так по информации источника издания дети сегодня, 16 марта после уроков пошли домой к одному из ребят и вероятно там между ними произошла ссора. Источник издания сообщает, что до того как мальчик потерял сознание, он рассказал о конфликте с другом. Оба мальчика звонили своим мамам с рассказами о произошедшем. Второй мальчик, тот что в инциденте не пострадал, рассказал, что ножевое ранение его друг получил на кухне, когда они делали бутерброд, в тот момент пострадавший и упал на нож.
После звонков обе мамы, а также медики прибыли на место происшествия. Пострадавшего мальчика госпитализировали. Если ранее об инциденте публиковался лишь комментарий МВД, то сейчас стало известно и о заинтересованности в происшествии следкома. Ведомство организовало проверку, на месте работают следователи.