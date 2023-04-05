С девочкой, которая ранила одноклассниц ножом в школе в Иглино, работает полиция

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Вопиющее происшествие в школьных стенах произошло в 14:30, об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. В ведомстве не стали подчеркивать, что телесные повреждения это удары ножом, а назвали их телесными повреждениями.
В школу оперативно прибыли сотрудники полиции, которые сейчас работают с предполагаемой правонарушительницей.
Известно и о том, что пострадавшие девочки были направлены в больницу, где получили всю необходимую помощь. В Минздраве Башкирии Mkset уточняли, что к счастью девочкам не понадобилась госпитализация.
Напомним, в марте в Уфе двое шестиклассников после уроков пошли в гости к одному из них, где при до сих пор не выясненных обстоятельствах один из них получил ранения ножом. В том числе звучала и версия о том, что пострадавший упал на нож, когда делал себе бутерброд.