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С девочкой, которая ранила одноклассниц ножом в школе в Иглино, работает полиция

5 апреля 2023, 11:32
Фото: 1MI
13-летняя девочка ранила двоих одноклассниц 13 и 14 лет.

Вопиющее происшествие в школьных стенах произошло в 14:30, об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. В ведомстве не стали подчеркивать, что телесные повреждения это удары ножом, а назвали их телесными повреждениями. 

В школу оперативно прибыли сотрудники полиции, которые сейчас работают с предполагаемой правонарушительницей. 

Известно и о том, что пострадавшие девочки были направлены в больницу, где получили всю необходимую помощь. В Минздраве Башкирии Mkset уточняли, что к счастью девочкам не понадобилась госпитализация.

Напомним, в марте в Уфе двое шестиклассников после уроков пошли в гости к одному из них, где при до сих пор не выясненных обстоятельствах один из них получил ранения ножом. В том числе звучала и версия о том, что пострадавший упал на нож, когда делал себе бутерброд.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дети#Общество#Поножовщина в иглинской школе
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