С девочкой, которая ранила одноклассниц ножом в школе в Иглино, работает полиция

Напомним, в марте в Уфе двое шестиклассников после уроков пошли в гости к одному из них, где при до сих пор не выясненных обстоятельствах один из них получил ранения ножом. В том числе звучала и версия о том, что пострадавший упал на нож, когда делал себе бутерброд.