В автобус с бойцами из Башкирии въехала и взорвалась машина

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Со слов гендиректора «Башавтотранса» Надира Самиева, в транспортном средстве в момент аварии находились 32 военнослужащих.
Авария случилась, как только автобус тронулся и набрал небольшую скорость: легковая «Волга» внезапно выехала на встречную полосу и врезалась прямо в «Ютонг». После столкновения отечественное авто вылетело в кювет и взорвалось, по предварительной версии, из-за газового балона.
Автобус с бойцами перевернулся на бок. Между тем никто из ехавших в нем не погиб, однако для водителя 69-летнего «Волги» травмы оказались несовместимыми с жизнью. Военные после обследования вернулись в часть.