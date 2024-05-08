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В автобус с бойцами из Башкирии въехала и взорвалась машина

В автобус с бойцами из Башкирии въехала и взорвалась машина

8 мая 2024, 15:51
Под Воронежем произошла авария с автобусом «Ютонг», перевозившим бойцов из Башкирии. Об этом сообщает телеграм-канал проекта «Честно Говоря».

Со слов гендиректора «Башавтотранса» Надира Самиева, в транспортном средстве в момент аварии находились 32 военнослужащих.

Авария случилась, как только автобус тронулся и набрал небольшую скорость: легковая «Волга» внезапно выехала на встречную полосу и врезалась прямо в «Ютонг». После столкновения отечественное авто вылетело в кювет и взорвалось, по предварительной версии, из-за газового балона.

Автобус с бойцами перевернулся на бок. Между тем никто из ехавших в нем не погиб, однако для водителя 69-летнего «Волги» травмы оказались несовместимыми с жизнью. Военные после обследования вернулись в часть.

#Происшествия#Видео#Башкортостан#ДТП#Дороги#Транспорт#Воронежская область#Воронеж
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