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Организована проверка по факту поножовщины между школьниками в Иглино

5 апреля 2023, 11:31
Фото: 1MI
Поножовщина произошла в одной из школ села Иглино.

Инцидент произошел сегодня, 5 апреля, в одной из школ села Иглино. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, в классе 13-летняя девочка нанесла ножевые ранения двум одноклассницам 13 и 14 лет. Девочки учатся в 7 классе. 

Известно, что пострадавшие после нападения покинули класс и получили медицинскую помощь. К счастью, угрозы их жизни нет. 

Сейчас следователями начата проверка, в ходе которой будут установлены мотивы, обстоятельства и причины произошедшего. 

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#Элина Сайфранова#Поножовщина в иглинской школе
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