Организована проверка по факту поножовщины между школьниками в Иглино

Инцидент произошел сегодня, 5 апреля, в одной из школ села Иглино. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, в классе 13-летняя девочка нанесла ножевые ранения двум одноклассницам 13 и 14 лет. Девочки учатся в 7 классе.