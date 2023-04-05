Организована проверка по факту поножовщины между школьниками в Иглино

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Инцидент произошел сегодня, 5 апреля, в одной из школ села Иглино. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, в классе 13-летняя девочка нанесла ножевые ранения двум одноклассницам 13 и 14 лет. Девочки учатся в 7 классе.
Известно, что пострадавшие после нападения покинули класс и получили медицинскую помощь. К счастью, угрозы их жизни нет.
Сейчас следователями начата проверка, в ходе которой будут установлены мотивы, обстоятельства и причины произошедшего.