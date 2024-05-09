Парад, выставка ретро-техники, полевая кухня: как Уфа отметит День Победы

Раздавать георгиевские ленточки в городе начали еще в середине апреля. Ранее мы публиковали адреса, где можно получить атрибутику и принять участие в патриотической акции. Читайте также, какие улицы Уфы сегодня будут перекрыты. Напомним, что традиционного шествия «Бессмертного полка» по соображениям безопасности в этом году не будет. Вместо этого акция пройдет в онлайн-формате. Праздничный салют незадолго до праздника мэрия также отменила.