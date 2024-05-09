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Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Парад, выставка ретро-техники, полевая кухня: как Уфа отметит День Победы

Парад, выставка ретро-техники, полевая кухня: как Уфа отметит День Победы

9 мая 2024, 05:09
Фото: mkset.ru
Сегодня, 9 мая, Уфа отмечает 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Рассказываем, какие мероприятия проходят в столице Башкирии.

Как и в минувшем году, начинается день с возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратова на Советской площади и Вечному огню в парке Победы. Кроме того, во все том же парке Победы состоится открытие памятника Гази Загитову — уроженцу Башкирии, водрузившему Знамя Победы в Берлине.

Парад Победы в Уфе начнется в 12:00 на проспектк Октября. Планируется торжественное прохождение военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, силовиков, ветеранов, кадетов и курсантов. Всего участие в параде принимают 22 расчета. Будет также показана техника — современная и образцов Великой Отечественной войны. Завершится парад на «Первушино», где пролетят вертолеты и самолеты малой авиации.

Фото: mkset.ru

Одновременно с парадом на площади Ленина начнется выставка военной техники с ретро-автомобилями. В 13:00 жителей и гостей столицы приглашают на полевую кухню.

Фото: mkset.ru

Раздавать георгиевские ленточки в городе начали еще в середине апреля. Ранее мы публиковали адреса, где можно получить атрибутику и принять участие в патриотической акции. Читайте также, какие улицы Уфы сегодня будут перекрыты. Напомним, что традиционного шествия «Бессмертного полка» по соображениям безопасности в этом году не будет. Вместо этого акция пройдет в онлайн-формате. Праздничный салют незадолго до праздника мэрия также отменила.

#Уфа#День Победы#Башкортостан#Новости Башкирии
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