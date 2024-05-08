Как будут работать больницы и поликлиники Башкирии в День Победы

Поликлиники же с 9 по 11 мая будут работать с 08:00 до 17:00. На дом вызовы принимаются до 16:00. В эти же дни пациентки смогут проходить гинекологические осмотры. УЗИ скрининг беременных в межрайонных кабинетах антенатальной охраны плода можно будет пройти 10 мая.