Как будут работать больницы и поликлиники Башкирии в День Победы

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Как пояснили в ведомстве, травмпункты по-прежнему будут работать круглосуточно во всех населенных пунктах. Офтальмолог в День Победы принимает пациентов в больнице №8 и Институте глазных болезней.
Поликлиники же с 9 по 11 мая будут работать с 08:00 до 17:00. На дом вызовы принимаются до 16:00. В эти же дни пациентки смогут проходить гинекологические осмотры. УЗИ скрининг беременных в межрайонных кабинетах антенатальной охраны плода можно будет пройти 10 мая.
Аптеки до 12 мая работают по выходному расписанию. Центральные районные аптеки будут открыты по графику субботы.
«Отпуск лекарственных препаратов по льготным рецептам в выходной день будет осуществляться в розничных отделах. Отметим, что также в эти дни будет производиться выписка лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых населению по рецептам врачей как в поликлинике, так и на дому, а также выписка обезболивающих препаратов согласно графику работы аптечных организаций ГУП „Башфармация“ РБ», — сообщили в Минздраве.