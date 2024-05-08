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Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Как будут работать больницы и поликлиники Башкирии в День Победы

Как будут работать больницы и поликлиники Башкирии в День Победы

8 мая 2024, 15:16
Фото: PxHere
В Башкирии 9 мая изменится график работы медицинских организаций. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Как пояснили в ведомстве, травмпункты по-прежнему будут работать круглосуточно во всех населенных пунктах. Офтальмолог в День Победы принимает пациентов в больнице №8 и Институте глазных болезней.

Поликлиники же с 9 по 11 мая будут работать с 08:00 до 17:00. На дом вызовы принимаются до 16:00. В эти же дни пациентки смогут проходить гинекологические осмотры. УЗИ скрининг беременных в межрайонных кабинетах антенатальной охраны плода можно будет пройти 10 мая.

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Аптеки до 12 мая работают по выходному расписанию. Центральные районные аптеки будут открыты по графику субботы.

«Отпуск лекарственных препаратов по льготным рецептам в выходной день будет осуществляться в розничных отделах. Отметим, что также в эти дни будет производиться выписка лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых населению по рецептам врачей как в поликлинике, так и на дому, а также выписка обезболивающих препаратов согласно графику работы аптечных организаций ГУП „Башфармация“ РБ», — сообщили в Минздраве.
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