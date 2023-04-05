Стало известно состояние детей раненных ножом в школе в Иглино

Напомним, в марте в Уфе произошел странный инцидент, в котором 6-классник получил ранения ножом в гостях у одноклассника. При каких обстоятельствах он получил ранения не разглашается, однако пострадал ребенок серьезно, ему понадобилась не только госпитализация, но и оперативное вмешательство, из-за большой потери крови он попал в реанимацию.