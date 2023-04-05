Стало известно состояние детей раненных ножом в школе в Иглино

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
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Updated Сегодня, 11:44
5 апреля в поселке Иглино неподалеку от Уфы произошел вопиющий случай, двух девочек ранила ножом их же одноклассница.
В пресс-службе минздрава по Башкирии сообщили о том, что к счастью школьники в стабильном состоянии, необходимая помощь оказывается.
– Госпитализация пострадавшим не требуется, – уточнили в ведомстве.
Известно, что девочки ученицы 7 класса. Подробности инцидента уточняются профильными ведомствами.
Напомним, в марте в Уфе произошел странный инцидент, в котором 6-классник получил ранения ножом в гостях у одноклассника. При каких обстоятельствах он получил ранения не разглашается, однако пострадал ребенок серьезно, ему понадобилась не только госпитализация, но и оперативное вмешательство, из-за большой потери крови он попал в реанимацию.