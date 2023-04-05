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Стало известно состояние детей раненных ножом в школе в Иглино

5 апреля 2023, 11:19
Фото: 1MI
Известно, что ранения детям нанесла одноклассница.

5 апреля в поселке Иглино неподалеку от Уфы произошел вопиющий случай, двух девочек ранила ножом их же одноклассница.

В пресс-службе минздрава по Башкирии сообщили о том, что к счастью школьники в стабильном состоянии, необходимая помощь оказывается. 

– Госпитализация пострадавшим не требуется, – уточнили в ведомстве.

Известно, что девочки ученицы 7 класса. Подробности инцидента уточняются профильными ведомствами.

Напомним, в марте в Уфе произошел странный инцидент, в котором 6-классник получил ранения ножом в гостях у одноклассника. При каких обстоятельствах он получил ранения не разглашается, однако пострадал ребенок серьезно, ему понадобилась не только госпитализация, но и оперативное вмешательство, из-за большой потери крови он попал в реанимацию.

Девочка пырнула ножом двоих одноклассников в школе под Уфой
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#Ирина Деревянчук#Поножовщина в иглинской школе#Дети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество
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