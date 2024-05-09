На экс-председателя Общественной палаты Башкирии завели два уголовных дела

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Бывшего председателя Общественной палаты Башкирии обвинили в распространении фейков об армии России, а также неиспользовании маркировки иноагента.
Напомним, осенью 2022 года бывшего соратника Радия Хабирова признали иноагентом. О включении себя в реестр Мурзагулов* попросил сам. Ранее Mkset рассказывал о прошлом общественника. В марте иноагента также заметили на форуме Киеве.
* — внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.