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Published Сегодня, 04:39

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Updated Сегодня, 05:48

На экс-председателя Общественной палаты Башкирии завели два уголовных дела

На экс-председателя Общественной палаты Башкирии завели два уголовных дела

9 мая 2024, 04:39
Фото: пресс-служба Общественной палаты РБ
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело на Ростислава Мурзагулова*, утверждает телеграм-канал «Оперсводки РБ».

Бывшего председателя Общественной палаты Башкирии обвинили в распространении фейков об армии России, а также неиспользовании маркировки иноагента.

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Напомним, осенью 2022 года бывшего соратника Радия Хабирова признали иноагентом. О включении себя в реестр Мурзагулов* попросил сам. Ранее Mkset рассказывал о прошлом общественника. В марте иноагента также заметили на форуме Киеве.

* — внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

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