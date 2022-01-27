Куда пойти лечиться: почему в районах Башкирии усугубляются проблемы здравоохранения

Не лучше ситуация и в Сибайской ЦГБ. К примеру, характерна история 48-летнего строителя Ильдара Ишалина: незадолго до попадания в сибайскую больницу он перенес инсульт, плохо ходит. Из-за высокого давления «скорая» доставила его в больницу, где какое-то время не знали, что с ним делать — в конечном счете Ильдара положили в инфекционное отделение для зараженных ковидом. Спутали его с другим пациентом или нет — Ильдару так никто и не потрудился объяснить. Так или иначе условия его содержания и лечения оставляют желать лучшего: в палате без вентиляции постоянно пахло хлоркой, даже капельницу умудрились поставили не в вену, а просто под кожу (и заметили это лишь через несколько часов). Несмотря на то, что Ильдар наполовину парализован, внимания врачей и санитаров и уж тем более решения элементарных бытовых проблем ему добиться было крайне тяжело. «Наплевательское отношение», «боюсь, что тут не выживу» — говорил Ильдар; разве такой должна быть доступная медицина?