Куда пойти лечиться: почему в районах Башкирии усугубляются проблемы здравоохранения

Цена усталости
Далеко ходить не надо — несколько дней назад сотрудники «скорой» из Ишимбайской ЦРБ объявили «итальянскую» забастовку. В частности, медики заявили, что им надоело терпеть мизерную зарплату, недостойную их работы. По их словам, здесь катастрофически не хватает кадров: 10 ставок выездных врачей «скорой» занимают три физических лица, 59,25 ставок выездных фельдшеров — 31 человек. Как итог, все бригады недокомплектованы, у всех медиков — огромные нагрузки и переработки.
— Нас фактически вынуждают нарушать стандарты оказания медицинской помощи, а некоторые реанимационные мероприятия невозможно выполнить в две руки, — подчеркивают медики.
В заявлении ишимбайских врачей также отмечается, что руководство пытается перекрыть дефицит кадров за счет совместительства, предлагая повышенную зарплату. Но зарплата, по словам работников, из года в год даже не индексируется, «в отдельных аспектах» она и вовсе снижается.
Конфликт по аналогичным причинам не так давно произошел в Иглинской ЦРБ между сотрудниками и главврачом Жанной Карунас. В частности, сотрудник больницы, член профсоюза, пытался обратиться в прокуратуру, поскольку, по его мнению, в больнице не соблюдаются необходимые трудовые условия. Руководство сделало упреждающий ход и первым обратилось в правоохранительные органы, чтобы привлечь профсоюз к ответственности за размещение ложных данных. Сейчас иглинские медики хотят поддержать коллег в «итальянской» забастовке:
— Мы работаем в неукомплектованных бригадах. <…> Дефицит не только в скорой помощи, но и по всей больнице — в поликлинике, в стационаре. Не хватает младшего, среднего, докторского персонала, — рассказывают врачи иглинской ЦРБ.
Напомним, прошлым летом иглинская «скорая» врезалась в грузовик — предположительно потому, что ее водитель заснул за рулем. В результате водитель и фельдшер погибли на месте. Родственница погибшего фельдшера тогда заявила, что трагедии можно было бы избежать, если бы для работников были созданы достойные условия. По ее словам, из-за переработок фельдшеру практически не было времени на сон и прием пищи.
Примечательно, что несколько дней назад Жанна Карунас стала главврачом Благовещенской районной больницы. Стоит ли ожидать подобных трагедий и в Благовещенске?
Оптимизация человеческого отношения
Говоря о системе здравоохранения республики, стоит отметить не только то, что все обязанности перераспределяются между имеющимися сотрудниками. В частности, анализ данного вопроса от специалистов Института социально-экономических исследований Уфимского ФИЦ РАН показывает, что в Башкирии фактически нет механизма рационального распределения новых кадров.
Проблему совместительства и переработок специалисты связывают напрямую с низкими зарплатами — эту проблему должны были решить к 2018 году в рамках «майских указов» Владимира Путина, но по факту этого не произошло. По мнению главы Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктора Леонида Рошаля, поручение президента России привело не к увеличению госрасходов на зарплату, а к придуманной финансистами «оптимизации со всеми негативными последствиями». Результаты приходится пожинать в тяжелых условиях пандемии коронавируса.
В этом контексте можно понять жителей Учалов, которые минувшей осенью провели акцию против реорганизации местной больницы. Местные жители заявили, что в рамках «белоретизации» в соседний Белорецк из Учалов переехали налоговая служба, санэпидстанция, Пенсионный фонд, отдел соцзащиты, станция переливания крови, роддом, морг, при этом между городами — больше 350 км, а это 5-6 часов пути. В конечном счете это сильно ударило по здравоохранению района: мощную лабораторную базу, современное оборудование Учалинской ЦГБ оптимизировали, отчего сильно ухудшилось качество оказываемой медпомощи.
В итоге сейчас в Учалах осталось всего несколько коек для экстренных рожениц и для женщин на сохранении беременности, причем эти места перевезли в здание хирургического отделения, поскольку роддом переделали под ковидный госпиталь. В единственном на все отделение туалете не закрывается дверь, да и забраться на него не так просто, в палатах холодно. Остается только удивиться такому решению, учитывая повсеместную агитацию за повышение рождаемости. Подобных перспектив опасаются жители и других районов: в частности, к Месягутовской ЦРБ планируется присоединить Большеустьикинскую, Киигнскую, Белокатайскую и Малоязвскую ЦРБ.
Не лучше ситуация и в Сибайской ЦГБ. К примеру, характерна история 48-летнего строителя Ильдара Ишалина: незадолго до попадания в сибайскую больницу он перенес инсульт, плохо ходит. Из-за высокого давления «скорая» доставила его в больницу, где какое-то время не знали, что с ним делать — в конечном счете Ильдара положили в инфекционное отделение для зараженных ковидом. Спутали его с другим пациентом или нет — Ильдару так никто и не потрудился объяснить. Так или иначе условия его содержания и лечения оставляют желать лучшего: в палате без вентиляции постоянно пахло хлоркой, даже капельницу умудрились поставили не в вену, а просто под кожу (и заметили это лишь через несколько часов). Несмотря на то, что Ильдар наполовину парализован, внимания врачей и санитаров и уж тем более решения элементарных бытовых проблем ему добиться было крайне тяжело. «Наплевательское отношение», «боюсь, что тут не выживу» — говорил Ильдар; разве такой должна быть доступная медицина?
Более того, если посмотреть, что пишут соцсети о сибайской больнице, то и вовсе волосы дыбом встают от реального положения дел. Систематически не хватает лекарств и медикаментов, а врачи бегут, поскольку не выдерживают таких условий. Работники учреждения утверждают, что здесь творится хаос, отчего невозможно нормально работать. К слову, как и в случае с Иглинской ЦРБ, врачи говорят, что проблемы здесь главврач не решает, а только усугубляет.
Очереди к специалистам длиной не меньше недели — едва ли самый яркий результат нехватки квалифицированных кадров, гораздо важнее, что подобная политика учреждения бьет по здоровью и жизни пациентов. В этом контексте неудивительно, что минувшей осенью в сибайской больнице не смогли спасти семилетнего мальчика — сначала ему поставили неверный диагноз (ротавирусная инфекция вместо аппендицита), а уже позднее неопытные хирурги не смогли успешно провести операцию.
В числе проблем указывается и ситуация с местным моргом — в патологоанатомическом отделении, где работает всего один специалист, попросту нет нужного оборудования и камер для хранения тел — фактически это маленькая комнатка с железным столом. В результате тела умерших приходится возить для вскрытия в Стерлитамак, а это значительно замедляет выдачу тел родственникам. Согласно предписанию Роспотребнадзора РБ, в Сибае должны были построить новый морг, но выполнение предписания перенесли на 2023 год. Что делать до этого — вопрос открытый, особенно учитывая пандемию, поскольку смертность от ковида в регионе остается достаточно высокой.
Кроме того, в Сибае же, где темпы вакцинации от коронавируса — одни из самых низких по Башкирии, были возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудниц ЦГБ по подозрению в продаже сертификатов о якобы поставленных прививках от ковида. За подложные медицинские документы сотрудница лаборатории получила от граждан 45 тыс. руб., из которых 19 тыс. руб. передала медсестре. Конечно, только за октябрь стало известно как минимум о трех возбужденных в Башкирии уголовных делах за подделку документов о вакцинации, и тем не менее этот факт тоже кое-что говорит о положении дел в конкретной больнице.
Ждем, надеемся, опять ждем
Глава Башкирии Радий Хабиров на недавней дискуссии «Переосмысление национальной системы здравоохранения» подчеркнул, что у системы здравоохранения сейчас есть уникальный шанс стать действительно качественной:
— Так сложилось, что коронавирус, с одной стороны, очень сильно ударил по людям, мы потеряли родных и близких, мы много чего перестрадали. Но в то же время это дало возможность обратить внимание на медицину, что мы можем просто физически вымереть.
Хочется верить, что накануне третьего года пандемии ситуация со здравоохранением в Башкирии по-настоящему изменится. И дело, судя по приведенным примерам из башкирских районов, не только в налаживании системы обеспечения медикаментами и квалифицированными кадрами, но и в управленческих решениях на местах, от которых в конечном счете зависят человеческие жизни.