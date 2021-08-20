Родные погибшего в ДТП фельдшера обвинили в его смерти руководство Иглинской ЦРБ

По словам Низаевой, накануне Дамир Хисамутдинов говорил, что собирается уходить с места работы, так как не выдерживал ритм. Рассказывал о том, как тяжело без сна и отдыха. По словам женщины, фельдшер "ел только 1 раз в сутки, и то если повезет". По словам женщины, на весь Иглинский район всего две кареты скорой помощи. Вспомнила Низаева и руководство больницы, которое, по её заверению, "положенные премии и ковидные выплаты работникам не выплачивает".