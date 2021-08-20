Родные погибшего в ДТП фельдшера обвинили в его смерти руководство Иглинской ЦРБ

18 августа ранним утром в Уфимском районе машина скорой помощи въехала в КамАЗ, оставленный на обочине. Фельдшер и водитель скорой помощи скончались на месте. Родственница погибшего фельдшера Дамира Хисмутдинова уверена, что трагедии можно было бы избежать, если бы для работников были созданы достойные условия. Также в своем посте девушка сообщает, что водитель бригады уснул за рулем.
По словам Низаевой, накануне Дамир Хисамутдинов говорил, что собирается уходить с места работы, так как не выдерживал ритм. Рассказывал о том, как тяжело без сна и отдыха. По словам женщины, фельдшер "ел только 1 раз в сутки, и то если повезет". По словам женщины, на весь Иглинский район всего две кареты скорой помощи. Вспомнила Низаева и руководство больницы, которое, по её заверению, "положенные премии и ковидные выплаты работникам не выплачивает".
Возмущена Низаева и отсутствием соболезнований от главврача Иглинской ЦРБ Жанны Карунас, которая, по словам женщины, сейчас находится в отпуске. Женщина также предупредила жителей района, которым и адресовано письмо, что в сентябре может уволиться ещё один врач скорой помощи.
Вызвать даже некого будет. Сотрудники или умирают на рабочем месте, или бегут. Сколько сотрудников ещё должно умереть, чтоб ее сняли? Никакой защиты для фельдшеров и врачей, ездят на списанных каретах скорой, когда новые как экспонаты простаивают. В жару сутки на ногах с таким транспортом. По 360 км мотают в сутки Уфа-Иглино по 20 раз! Персонал за людей не считают! В данном ДТП, где погиб Дамир, водитель скорой уснул за рулём.Лилия Низаева
Трагическое происшествие уже комментировал республиканский профсоюз медиков Минздрава Башкирии, а само дело на контроле у прокуратуры, которая проследит за ходом и за результатами доследственной проверки. Прокуратура Иглинского района также будет координировать и действия Гострудинспекции и правоохранительных органов, которые ведут расследование.