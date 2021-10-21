«Вы его два дня мучили!»: жители Сибая обвиняют больницу в смерти их семилетнего сына

В редакцию Mkset обратилась жительница Сибая и поделилась большим горем. В больнице умер после операции её семилетний племянник Ильшат (имя ребенка изменено). Ребенку сделали операцию по поводу удаления аппендицита, но спасти не смогли. Родители винят в происшедшем врачей и обратились по этому поводу в следком.
Мама погибшего ребенка Айгуль (имя также изменено) с трудом сдерживает рыдания, как только начинает говорить об обстоятельствах смерти своего ребенка. У нее еще двое детей — дочка в подростковом возрасте и недавно родившийся малыш. Старшая дочка до сих пор не знает о смерти братишки, к которому была очень привязана, на время похорон её увозили к родственникам. Ради дочери они попросили изменить в статье их имена и фамилии. В этой ситуации семье наверняка не обойтись без помощи хорошего психолога. А также не обойтись им и без хорошего адвоката, который поможет докопаться до истины.
Обстоятельства смерти маленького Ильшата и в самом деле вызывают много вопросов. Айгуль подробно изложила их в своем заявлении в следком (копия есть в распоряжении редакции Mkset)
По словам мамы, ещё 10 октября днем Ильшат чувствовал себя хорошо — играл, хорошо покушал. Примерно в четыре часа дня мальчуган начал жаловаться на боль в правом боку и в животе. Айгуль сразу измерила ему температуру — 36,7. В семь часов вечера у ребенка началась рвота, к 22.00 его вырвало уже четыре раза. Обеспокоенные родители решили не ждать до утра и самостоятельно поехали в приёмный покой городской больницы.
Стонавшего Ильшатика осмотрела педиатр, у него взяли анализ крови. Врач прописала лечение от ротавирусной инфекции. В ответ на вопросы родителей добавила, что не исключает аппендицит и попросила дождаться хирурга.
— Мы ждали два часа хирурга Загидуллина Вагиза Булатовича. Нам объяснили, что он на операции. В 00.30 часов он спустился, осмотрел ребёнка. Когда он давил на правый бок, ребёнок орал от боли. Но хирург сказал, что живот мягкий и исключил аппендицит. Прописал обезболивающие и велел лечиться по назначению педиатра. Я требовала посмотреть сына на аппарате УЗИ, но мне сказали, что узиста нету. Даже полностью не обследовав, нас отправили обратно домой. Сказали, что если лекарства не помогут, добавочно принимать но-шпу. Мы приняли назначенные лекарства, после обезболивающего облегчения нисколько не было. Боль всё усиливалась, — так изложила события того дня Айгуль в заявлении в следком.
На следующий день, 11 октября, в 9 часов утра женщина решила отвезти ребёнка на платное УЗИ. У нее не осталось сомнений, что у сына — аппендицит. Однако УЗИ показало «реактивные изменения паренхимы поджелудочной железы».
Тем временем мальчику становилось всё хуже, температура поднялась до 37,7. В третьем часу дня родители снова поехали в приёмный покой больницы. Стонавшего ребенка там не приняли из-за высокой температуры и… перенаправили туда, где принимают больных с ковидом. После осмотра педиатра у Ильшата снова взяли анализ крови и позвали хирурга Талгата Ахметова. Тот попробовал помять живот мальчика и убедился, что в отличие от вчерашних показателей он стал уже твердый, как камень. После осмотра хирург Ахметов назначил мальчику сделать клизму. Это решение доктора возмутило сходивших от беспокойства с ума родителей, но они не могли повлиять на ситуацию.
Ильшатику сделали два раза клизму, но кроме воды ничего не вышло. Стало понятно, что запор не имеет отношения к недугу. Только после этого его госпитализировали.
Поставили систему и сказали, что пока будут наблюдать. Состояние ребёнка ещё больше ухудшилось. И только через 6 часов, в 21.00, моего измученного, истощенного ребенка увезли в операционную, а нам велели ждать, рассказала с тяжелым сердцем мама Ильшата.
Операция началась в 21.20 и продлилась 2,5 часа. Оперировали хирурги Ахметов и Кидрасов. Примерно через два часа к ним присоединился пожилой коллега — Михаил Григорьевич Кустов, имеющий почти полувековой опыт врачебной деятельности.
Вышедший из операционной врач Линар Кидрасов сообщил родителям маленького пациента, что аппендицит лопнул, операция пока продолжается.
Ещё через полчаса после него вышел хирург Талгат Ахметов и рассказал, что у мальчика оказался перитонит, но ему всё промыли, поставили дренаж. Пока Ильшат останется в реанимации под наркозом и под ИВЛ.
А спустя еще два часа, в 02.05, родителей оглушили сообщением, что ребенок умер.
После похорон Ильшата родители пошли в больницу. Сначала поговорили с хирургом Ахметовым. Поймать его удалось в коридоре. Молодой врач рассказал, как развивались события в его представлении.
— Всё вычистили, убрали, зашили, трубку поставили, оставили. По трубке только вода шла, гноя уже не было. В реанимации он был час-полтора. И резкая остановка, — изложил свое видение происшедшего Талгат Ахметов, разговор с которым родители Ильшата записали на видео.
Хирург признался, что они с другим молодым коллегой — Линаром Кидрасовым не смогли сами вырезать аппендицит у мальчика и срочно позвали на помощь пожилого доктора Михаила Григорьевича Кустова.
— Чтобы червеобразный отросток убрать, нужно было сделать вот такую рамку и вывести (показывает руками), а так как расположение аппендикса было с другой неудобной стороны, не смогли вывести, — попробовал оправдаться хирург Ахметов, при этом несколько раз повторив, что перитонит у мальчика был «чуть-чуть небольшой и несложный».
— Он поступил в три часа дня. Зачем его держали до девяти часов? Почему не оперировали? — обратилась к врачу мама Ильшатика.
— Потому что я капал, наблюдал, — продолжил оправдания врач.
— Почему не взяли сразу? Видно же было сразу состояние ребёнка, как ему тяжело!.. Почему вы сразу быстро не отправили его в операционную?.. Чего вы ждали?.. Вы его два дня мучили!.. Конечно, он обезвоженный был и силы иссякли. Он ведь пришёл своими ногами в больницу, состояние было хорошее до поступления к вам. Нас в первый день в час ночи отправили домой. Конечно, у него не выдержало сердце. Как же оно должно выдержать, ведь вы больше шести часов его продержали и не предпринимали никаких действий!.. Зачем было клизму ставить ребёнку без сил?.. Он же почти после шести часов бездействия был при смерти, и вы всё это наблюдали!.. Если бы вы срочно приняли решение оперировать, то успели бы спасти его! — с такими словами обрушилась мать умершего мальчика на хирурга Ахметова, который пообещал подготовить выписку, а затем развернулся и ушел.
Кстати, родители Ильшата в тот день смогли получить на руки только небольшой посмертный эпикриз. Выдачу выписки им задержали на несколько дней.
В прошлую пятницу, 15 октября, семью погибшего ребенка пригласили в кабинет к главврачу Сибайской ЦГБ Радику Надыргулову. Тот принес соболезнования и затем на протяжении сорока минут обсуждал случившееся, объясняя действия подчиненных.
Поскольку руководство Сибайской ЦГБ традиционно не дает комментариев журналистам, а отправляет за ними в Минздрав РБ, мы сочли возможным использовать запись встречи с главврачом, сделанную родными Ильшата. Главврач пытался запретить видеосъемку беседы, но семья все-таки зафиксировала общение с ним. Запись также имеется в распоряжении редакции.
Когда мы рассказали, что нам отказались в больнице делать УЗИ, потому что там нет узиста, главврач сказал, что это не так. В тот момент было поздно и узист ушел с работы, но, по словам главного врача больницы, в таких экстренных случаях его вызывают из дома. Получается, что хирург Загидуллин нам не только поставил неправильный диагноз, но и обманул насчет узиста. Или ему просто было наплевать на больного ребенка,констатируют теперь родственники Ильшата.
Радик Надыргулов подробно рассказал, что аппендикс у мальчика находился в нетипичном состоянии, под печенью, и это «немного смазывало картину». При этом он согласился, что ребенка с сильными болями после первого обращения в больницу нужно было оставить под наблюдением, а не отправлять домой, «хотя иногда врач поступает иначе, если уверен, что верно определил картину заболевания».
Далее, видимо, увлекшись повествованием, главврач заявил, что как только у ребенка появились признаки перитонита, его сразу взяли на операцию, хотя на самом деле операция была сделана только через шесть часов после повторного обращения в стационар.
— Мы делаем такие операции еженедельно. Практически каждый день к нам люди обращаются с перитонитами, аппендицитами, дети, взрослые. Это процесс такой, мы им владеем хорошо. Даже если осложнения немного бывают, мы им покапаем, интоксикацию снимаем и потом выписываем. Так же было и в этом случае. Все гемодинамические показатели у ребенка были хорошие — и давление, и сатурация, кроме лейкоцитоза, — пытался убедить собеседников главный врач.
Кстати, именно лейкоцитоз, как признак воспалительного процесса, должен был насторожить «опытных врачей», как Радик Надыргулов отрекомендовал своих подчиненных. В первый день, 10 октября, анализ, взятый у ребенка в 23.00, показал лейкоцитоз на уровне 12,5, а уже на следующий день в 15.50 он достигал 20! И тем не менее врач Ахметов «решил понаблюдать» за измученным мальчиком.
Через 1 час 15 минут после завершения операции состояние ребенка начало ухудшаться, а в 2.05 он скончался.
Я согласен: если бы 10-го взяли на операционный стол, врачи бы не ошиблись. Но надо учесть, что причины, по которой делали операцию и по которой произошел летальный исход, разные. У всех было удивление, что ребенок умер через час после операции. Произошел отрыв тромба. Но ведь тромб в результате аппендицита не возникает. Тромб находился в артерии где-то в организме, и что-то спровоцировало его отрыв, потом тромб попал в легочную артерию. Этот случай один на сто тысяч у детей. У взрослых бывают такие случаи часто, особенно в постковидное время. Тромбоэмболия легочной артерии — это стопроцентная смерть, и ничего мы тут сделать не можем, а тут еще был инфаркт левого легкого полностью, так объяснил происшедшую трагедию Радик Надыргулов.
В конце беседы главный врач сказал, что родители Ильшата вольны обращаться в суд, если считают, что их сыну не была оказана в достаточной мере медицинская помощь. Попутно он отметил, что попросил сделать анализ крови ребенка на антитела, их титр оказался высоким, что позволяет предполагать: Ильшат перенес не так давно коронавирус.
— Таким образом виноват во всем окажется коронавирус. Стало очень удобно сейчас называть его причиной всех проблем. Но у нас другое мнение: время было упущено, у ребенка начались осложнения аппендицита — перитонит, и в комплексе все эти причины привели к смерти. Хотя в документах они пишут, что помощь была оказана экстренно, на самом деле нашего мальчика прооперировали через 24 часа после нашего первого обращения, — высказались после встречи с главврачом родные погибшего ребенка.
Радик Надыргулов несколько раз в процессе общения с родными Ильшата произнес словосочетание «причинно-следственная связь». Но многие жители Сибая, которым довелось обращаться к медицинским работникам местной городской больницы (судя по многочисленным комментариям в соцсетях), считают, что причины ненадлежащего отношения медиков к пациентам кроются в другом.
О трагедии в семье Ильшата уже знают многие сибайцы. И они в своих комментариях обратили внимание не на пандемию, которая, как война, «всё спишет», а на другие обстоятельства. Например, на тот факт, что молодые хирурги сначала протянули с операцией больному ребенку, понадеявшись, что у мальчика более простой диагноз, а не аппендицит, а потом, уже по ходу хирургического вмешательства, когда не смогли справиться, бросились звать на помощь 70-летнего убеленного сединами доктора.
В 2021 году умереть от аппендицита — это позор для министра здравоохранения. Куда он смотрит? А глава города зачем покрывает действия главврача? Понятно, что «молодым — дорогу», но зачем было старых и опытных врачей убирать? Кто будет учить молодых? Где наставничество? Надыргулов открыто говорил врачам и младшему медперсоналу, что «научит их работать, а тех, кто не согласен с его амбициями, он не держит». Так вот нормальных опытных врачей и не осталось практически, они предпочли лучше уехать, чем терпеть хамство и некомпетентность. В итоге врачей не хватает, скорая к пациентам по три дня едет, к терапевту не попасть, про узких специалистов молчим, на КТ очереди и заключение надо несколько дней ждать. В регистратуру не дозвониться, специалистов не хватает. Что происходит? так прокомментировал ситуацию, сложившуюся в больнице, житель Сибая Ильгиз Самигуллин.
— Этот хирург Ахметов еще в платном медицинском центре принимает. Я к нему ходила за 800 рублей. Он мне уделил аж 2 минуты. И даже не пригласил на повторный прием, а лечение вообще не помогло, — поделилась своим мнением пользовательница соцсетей Индира с ником «Верная».
Их мнение во многом подтверждает координатор межрегионального независимого профсоюза медиков «Действие» Антон Орлов.
— По нашим данным, в 2017 году в сибайской больнице работали 192 врача, а в 2020 их осталось уже 164. Среднего медперсонала в 2017 году было 640 человек, в 2020 — 624. Данных за 2021 год пока нет, но, по сведениям, которые до нас доходят, отток специалистов из медучреждения продолжается. Низкие зарплаты и имеющийся дефицит кадров в этом лечебном учреждении, безусловно, влекут за собой повышенные нагрузки на имеющийся персонал, медики вынуждены работать «за себя и за того парня», при этом зачастую занимая более, чем одну ставку. Это и приводит, к сожалению, к таким случаям, — считает Антон Орлов.
В подтверждение его слов можно упомянуть, что один из докторов, оперировавших маленького Ильшатика, — Линар Кидрасов на сайте больницы указан, как ортопед-травматолог. А на сайте prodoctorov.ru есть даже два отзыва о нем, как о травматологе. Но как о хирурге — ни слова.
В СМИ уже неоднократно писали о тактике руководства, которую избрал главврач Надыргулов. Такая манера, к сожалению, характерна для многих чересчур самоуверенных молодых руководителей. Они без сожаления избавляются от опытных специалистов, если те посмеют им возразить, а вместо них набирают молодых, рассчитывая на их лояльность. Но если в других сферах такое положение дел может быть не настолько чревато, то в здравоохранении от уровня профессионализма врачей зависят жизни людей. Смотрим на сайт Сибайской ЦГБ, где представлены сведения о медперсонале, и видим, что сегодня подавляющее большинство докторов — вчерашние выпускники медвузов.
Тем временем формально, по данным Минздрава РБ, укомплектованность Сибайской ЦГБ узкими специалистами достигает почти 90%. С точки зрения официальной статистики, всё в порядке. А как на деле?..
Член СПЧ при главе Башкирии Файруза Латыпова не так давно высказала пожелание, чтобы журналисты не писали предвзято о докторах.
Предлагаю запретить СМИ освещать работу медработников в негативном ключе без доказательства вины в суде. Так сделали в соседнем регионе. Тогда и пациентский экстремизм лишится подпитки, так выразилась Файруза Латыпова.
Предложение дельное, если речь идет об истеричных наездах на врачей в стиле пересудов в соцсетях. Но как быть в ситуации с гибелью семилетнего ребенка, которого двое суток мучили дикие боли, пока один молодой доктор отправил его домой, а второй решил «за ним понаблюдать»?.. И как быть с его убитыми горем родителями, которых стараются убедить, что «во всем виноват коронавирус»?..
Mkset продолжает следить за развитием событий.