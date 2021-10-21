«Вы его два дня мучили!»: жители Сибая обвиняют больницу в смерти их семилетнего сына

— Почему не взяли сразу? Видно же было сразу состояние ребёнка, как ему тяжело!.. Почему вы сразу быстро не отправили его в операционную?.. Чего вы ждали?.. Вы его два дня мучили!.. Конечно, он обезвоженный был и силы иссякли. Он ведь пришёл своими ногами в больницу, состояние было хорошее до поступления к вам. Нас в первый день в час ночи отправили домой. Конечно, у него не выдержало сердце. Как же оно должно выдержать, ведь вы больше шести часов его продержали и не предпринимали никаких действий!.. Зачем было клизму ставить ребёнку без сил?.. Он же почти после шести часов бездействия был при смерти, и вы всё это наблюдали!.. Если бы вы срочно приняли решение оперировать, то успели бы спасти его! — с такими словами обрушилась мать умершего мальчика на хирурга Ахметова, который пообещал подготовить выписку, а затем развернулся и ушел.