Рост цен на продукты, школьное питание и вспышка коронавируса. Итоги прошедшей недели

Рэпер из Уфы Моргенштерн снова оказался в центре внимания. Несколько дней назад вышел его новый клип, в сотрудничестве с DJ Smash на песню «Новая волна». В клипе музыканты предстали в образах священников, а видео получилось достаточно провокационным. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру России и Роскомнадзор с просьбой удалить клип Моргенштерна и DJ Smash на песню «Новая волна». Депутат считает, что видео оскорбило чувства верующих. Если текст песни Сергей Гаврилов списал на свободу творчества, то «танцы в храме» ему непонятны.