Рост цен на продукты, школьное питание и вспышка коронавируса. Итоги прошедшей недели

Традиционно утро минувшего понедельника началось с оперативного совещания в правительстве Башкирии. Радий Хабиров и Андрей Назаров снова поговорили о Восточном выезде, который заработает к 2023 году, а также о решении Путина по акциям БСК. Пересказали главные новости с оперативного совещания правительства, на прочтение которых вам хватит буквально пары минут.
В конце недели был задержан глава Илишевского района Ильдар Мустафин. Его обвиняют в махинациях с землей на 3,1 миллионов рублей. Кировский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения задержанному главе. Правоохранительные органы просили заключить чиновника под стражу, однако суд такое решение не поддержал. Его отпустили домой.
Родители школьников продолжили жаловаться на качество питания. Начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникация Елена Прочаковская сообщила основные жалобы родителей по организации школьного питания. На этот раз власти озвучили, чем конкретно не довольны дети. В списке оказалось пять пунктов-недостатков.
А в детском саду № 4 «Солнышко» Кушнаренковского района в питании была обнаружена кишечная палочка. Прокуратура Кушнаренковского района провела проверку совместно с Управлением ветеринарии и выяснила, что в полуфабрикатах, из которых готовили блюда для детей, была обнаружена кишечная палочка. Только вот поставщик полуфабрикатов отрицает наличие бактерий в еде.
В 2021 году изменились правила сдачи ЕГЭ. Теперь от экзамена освобождаются выпускники, которые не планируют поступать в ВУЗы. Им будет достаточно сдать контрольные работы по русскому языку и математике. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
Микрорайон Новую Максимовку в Уфе, куда на прошлой неделе приезжал мэр Сергей Греков, снова затопило фекалиями. На месте работало МУП «Уфаводоканал».
Жительница села Урман Иглинского районе Лариса Иванова заявила, что в местной школе случилась вспышка заболевания коронавирусом, однако в самом учреждении все замалчивают. Директор школы высказал иную точку зрения.
УФАС Башкирии выявило нарушение при закупке аппаратов ИВЛ республиканским Минздравом. Цена контракта на 180% превысила стоимость производителя. Кроме того, между поставщиком и министерством было заключено соглашение, по которому ограничивалась конкуренция на торгах. Позже Минздрав прокомментировал ситуацию.
В следственном комитете города Туймазы завели уголовное дело по факту выдачи квартир для семей с детьми-инвалидами по цене значительно ниже закупочной.
«Башстат» провел исследование изменений средних потребительских цен на отдельные виды продуктов в период с 29 марта по 5 апреля 2021 года. На большинство товаров средняя розничная цена увеличилась. Но некоторые продукты и подешевели. Рассказываем, какие именно.
В Благовещенске талыми водами размыло дороги, стоимостью 20 миллионов рублей. Местный депутат Сергей Жуков обратился к межрайонному прокурору Вадиму Смольянинову и главе Башкирии Радию Хабирову из-за некачественной отсыпки дорог, которые весной размывает водой. По словам депутата, работы проводились без укладки водоотводных труб и организации водоотводных канав, а теперь жители столкнулись с размывом дорог талыми водами.
Татарские исполнители Ильсия Бадретдинова и Фирдус Тямаев сообщили об отмене своих концертов в Башкирии. Если в первом случае выступления хотя бы перенесли на осень, несмотря на сомнения певицы, то во втором случае более 80 концертов были просто сорваны. Мы собрали главное о том, что происходит и причем здесь может быть перепись.
Рэпер из Уфы Моргенштерн снова оказался в центре внимания. Несколько дней назад вышел его новый клип, в сотрудничестве с DJ Smash на песню «Новая волна». В клипе музыканты предстали в образах священников, а видео получилось достаточно провокационным. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру России и Роскомнадзор с просьбой удалить клип Моргенштерна и DJ Smash на песню «Новая волна». Депутат считает, что видео оскорбило чувства верующих. Если текст песни Сергей Гаврилов списал на свободу творчества, то «танцы в храме» ему непонятны.
С 22 апреля некоторые городские маршруты Уфы изменят тариф на перевозки. Так, стоимость проезда в автобусах № 272 «Уфимский ДОК — Телецентр» по карте «Алга» составит 23 рубля, при оплате наличными или банковской картой — 25 рублей. Проезд по маршруту № 298 «Уфимский ДОК — ТЦ «Мега» по карте «Ага» будет стоит 25 рублей, а при оплате проезда иными способами — 30 рублей. За поездку до конечной остановки, то есть до ТЦ «Мега», придется заплатить по карте «Алга» — 25 рублей, наличными или банковской картой — 35 рублей.
Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.