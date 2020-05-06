«Это несправедливо»: семья умершего мужчины подала заявление на руководство РКБ в Уфе

- Данное решение следкома может повлиять на всю ситуацию округ РКБ имени Куватова. Постановление о возбуждении уголовного дела даст возможность проводить оперативно-розыскные мероприятия, экспертизы и т.д. Меня, как юриста, весьма озадачивает тот факт, что данное решение так долго не принимается. Если сравнить ситуацию с какой-либо техногенной аварией, когда гибли люди, то там уголовное дело возбуждается обычно очень оперативно. В данном случае возникла задержка с принятием решения, хотя известны случаи смерти людей, заразившихся коронавирусом именно в стенах РКБ, - высказал свое мнение адвокат Рамиль Гизатуллин, представляющий интересы семьи Аллаяровых.