«Моего папу убили в РКБ»: уфимец написал в Следком из-за смерти отца от коронавируса

Уфимский адвокат Урал Хамзин сообщил, что подал заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела в отношении руководства РКБ. «Моего папу убили в РКБ», – заявляет Хамзин.

Мужчина похоронил своего отца несколько дней назад, тот проходил лечение в РКБ и, по словам адвоката, умер там от новой инфекции COVID-19.

«Я его привез живым и здоровым на плановую операцию в отделение травматологии хирургического корпуса, ему предстояло эндопротезирование тазобедренного сустава. 31 марта 2020 года ему успешно была проведена операция, был хороший хирург. А дальше??? А дальше было, как и у многих других жертв этого убийцы - высокая температура, бред, жар, двухсторонняя пневмония, анестезиолого-реанимационное отделение, искусственная кома, ИВЛ, разрез трахеи и трахеостомия, отрицательная динамика и вазопрессоры и…все», – написал Урал Хамзин на своей странице Facebook.

Мужчина отметил, что за свою жизнь пожилой пациент боролся в течение 15 дней, похоронили его в закрытом мешке. Урал Хамзин отметил, что вскрытие показало, что причиной смерти стал Covid-19. По мнению адвоката, вина в гибели скончавшегося также лежит на руководстве медицинского учреждения. 30 апреля 2019 года Урал Хамзин подал заявление в Следственный комитет.

В региональном минздраве прокомментировали корреспонденту Медиакорвести заявление Хамзина. «Да, мы в курсе об этом из открытых источниках.Официально с каким либо заявлением данный человек в Министерство Здравоохранения не обращался», – сообщил журналисту представитель ведомства.

В министерстве также отметили, что пока что проводить ведомственный контроль не намерены. В минздраве отметили, что для этого нужно основание: обращение гражданина, организации или указание органа власти (РЗН, РПН, Минздрава России), органов прокуратуры и внутренних дел.

Напомним, что подавать иск намерена также и пациентка, которая оказалась в РКБ с волчанкой и заразилась уже, будучи в стенах учреждения, коронавирусом. Около месяца девушка довольно подробно рассказывала о своей больничной жизни, не забывая упоминать и все ее недостатки. На днях Рамилю выписали, она заявила, что сейчас чувствует себя хуже, чем до госпитализации.