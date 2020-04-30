«Знаем, видели»: в минздраве отреагировали на обращение медиков РКБ из Уфы к Путину

Сегодня, 30 апреля, в открытом доступе появилось видеообращение от медиков Республиканской клинической больницы имени Куватова, адресованное президенту России Владимиру Путину, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, генпрокурору Игорю Краснову, руководителю следкома Александру Бастрыкину и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

В записи обращения приняли участие более 20 медиков. Часть из них после недавних событий в РКБ оказалась заражена коронавирусом и находится на лечении в инфекционных стационарах, часть оказалась на самоизоляции дома по окончании карантина в клинике. По данным Медиакорсети, они записали видео дома и передали инициативной группе.

Среди тех, кто принял участие в записи видеообращения, — заведующая ревматологическим отделением РКБ Римма Камалова, заведующий отделением гнойной хирургии РКБ Вадим Дорофеев, профессор, онколог Рим Каланов и другие.

Общий смысл их обращения состоит в том, что с октября прошлого года РКБ испытывает проблемы из-за действий новой управленческой команды во главе с бывшей заместителем главы минздрава РБ Эльзой Сыртлановой. За это время из клиники, по словам участников видеозаписи, были вынуждены уволиться из РКБ опытные и авторитетные доктора, которые не захотели работать в новой атмосфере, где здоровье пациентов перестало быть приоритетом. Один из них — хирург-онколог, профессор Каланов, который в РКБ проработал до увольнения 12 лет, также принял участие в записи обращения.

Участники видеообращения заявили, что недавнее массовое заражение коронавирусом, после которого РКБ назвали очагом распространения инфекции, стало для них последней каплей. Они настаивают, что после объявления карантина остались в больнице в отсутствие нормальных «человеческих условий» — без средств защиты, без возможности помыться, нормально поесть и иногда без сна.

Они отметили также, что из-за сложившейся ситуации, которая вынудила превратить РКБ в инфекционный госпиталь, пациенты из районов не могут получить специализированную помощь. Подтверждение тому — история 19-летнего Ранэля Шамсутдинова, который угасает на глазах из-за опухоли мозга. Аппарат, необходимый для его лечения, остался в закрытой на карантин РКБ.

Как стало известно Медиакорсети, в адрес следственного комитета также отправлены несколько заявлений, которые подписаны медиками РКБ с той же просьбой — провести как можно более тщательное расследование ситуации, сложившейся в больнице.

Напомним, карантин в РКБ был объявлен 6 апреля, в ней оказались закрыты 1200 человек, среди которых было примерно пополам медиков и пациентов. По официальным данным, которые называла в телевизионных интервью главный врач Эльза Сыртланова, заражены оказались 22 пациента и 28 сотрудников больницы. Но эти данные постоянно пополнялись.

Сейчас в РКБ работают медики не только из самой клиники, но и из других медучреждений республики, они заменяют коллег, которые были госпитализированы либо находятся на двухнедельной самоизоляции.

Как сообщили Медиакорсети в минздраве Башкирии, там в курсе происходящего.

— Да, про обращение знаем, видели. Всевозможные проверки в отношении РКБ Куватова ведутся, вы об этом знаете, — пояснили в пресс-службе ведомства.