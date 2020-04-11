Следователи Башкирии проверяют руководство РКБ на халатность

Следком Башкирии передал, что в республике началась доследственная проверка в отношении руководства Республиканской клинической больницы имени Куватова.

Следователи подозревают наличие факта возможного непринятия своевременных мер, которые бы препятствовали распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди медицинского персонала и пациентов больницы.. Планируется возбудить уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В настоящий момент следователи проверяют все обстоятельства произошедшего, опрашивают сотрудников и пациентам. После произошедшему будет дана правовая оценка.

Напомним в медицинской учреждении началась вспышка коронавирусной инфекцией, по последним данным, первоначально диагноз наличие инфекции по состоянию на 10 апреля подозревается у 170 пациентов и сотрудников больницы.