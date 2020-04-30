«Хорошо, что дома и жива»: уфимка, вылечившаяся от коронавируса, хочет судиться с РКБ

Почти месяц уфимка подробно и эмоционально рассказывала о своих больничных буднях в своем блоге и сторис в Instagram. За это время она получила множество слов поддержки в свой адрес. К счастью, спустя несколько тяжелых недель ее выписали.

В настоящее время женщина намерена судиться с руководством Республиканской клинической больницы имени Куватова, ставшей очагом заражения коронавируса в республике.

«Буду дальше решать, так оставлять нельзя. Подорвали моё здоровье и нервы. Это хорошо, что пришла живая. Семья меня очень ждала, радовались. Мое состояние сейчас лучше, чем в РКБ. Но когда уходила в больницу мне было гораздо лучше, чем сейчас», - написала нам девушка, избегая юридических подробностей.

Напомним, ранее мы уже писали о ситуации Рамили.

«Поступила увидела много людей с температурой и кашлем... В воскресенье (5 апреля) началась паника, начали помывку с хлоркой. Мы были напуганы. В тот день умерла бабушка. 6 апреля уже закрыли больницу на карантин. Начали брать тесты на ковид19. Сдали так три теста. Ответы нам не говорили. Мы были всё это время в страхе, потому что каждый раз увозили людей. Оставалось 5 дней до конца карантина, нам подселили больных медработников, которые еле ходили, кашляли, их тошнило, были в тяжелом состоянии (медработники, – прим. Медиакорсети)», – рассказала она.

После Рамиля узнала, что у нее пневмония, тогда ее перевели в клинику БГМУ, где сразу же начали лечение. Позже стало известно, что у нее диагностирован коронавирус. «Опять страх, слезы. Муж и мама меня успокоили. Сейчас хочу вылечиться и скорее домой, дома ждут трое детей, муж и родители. Хочу, чтоб кошмар этот закончился», – поделилась девушка.