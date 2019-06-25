Родился, поправил здоровье, умер: как экономят на здравоохранении в России

Здравоохранение в России, сошедшее с советских рельсов, по которым была налажена доступная медицина, продолжает ухудшаться, несмотря на огромные объемы финансирования. Большие расходы оказываются неадекватными производимому эффекту. Реформа в системе здравоохранения закрыла немало больниц в регионах; тяга к экономии заставила максимально использовать потенциал каждого бюджетного учреждения, но по факту привела к постоянному уменьшению реально предоставляемых этим учреждением госуслуг.