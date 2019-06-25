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Posted 25 июня 2019, 12:25

Published 25 июня 2019, 12:25

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

Родился, поправил здоровье, умер: как экономят на здравоохранении в России

Родился, поправил здоровье, умер: как экономят на здравоохранении в России

25 июня 2019, 12:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В каком регионе больше всего заботятся о здоровье населения, а где власти предлагают уповать на йод и подорожник?

Здравоохранение в России, сошедшее с советских рельсов, по которым была налажена доступная медицина, продолжает ухудшаться, несмотря на огромные объемы финансирования. Большие расходы оказываются неадекватными производимому эффекту. Реформа в системе здравоохранения закрыла немало больниц в регионах; тяга к экономии заставила максимально использовать потенциал каждого бюджетного учреждения, но по факту привела к постоянному уменьшению реально предоставляемых этим учреждением госуслуг.

Майские указы, согласно которым зарплаты врачам должны были увеличить, превратились в инструмент манипуляций, на деле лишь усугубив проблему с оплатой труда в системе здравоохранения. Отсюда — падение престижности профессии и недостаток профессионалов в отрасли.

Подробнее о ситуации в стране, о перекосах показателей в разных регионах и попытках наладить хоть что-то — в материале «Новых Известий».

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