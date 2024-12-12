mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Смертность

Выбрать дату
2024
В Башкирии зафиксировали рекордную продолжительность жизни
12 декабря, 07:53
В Башкирии на трассах установят инновационные разделители
2 ноября, 16:11
Хабиров возмутился растущей смертностью на башкирских дорогах
24 июня, 14:04
Тревожная обстановка: названы районы Башкирии с самой высокой убылью населения
21 мая, 08:11
2023
Названы районы Башкирии с аномально высокими показателями смертности
Об этом сообщает Башстат.
27 декабря 2023, 03:48
В Башкирии в 2023 году скончались 114 детей в возрасте до одного года
Данные статистики публикует Башстат.
2 декабря 2023, 12:51
Названы пять муниципалитетов Башкирии с рекордной убылью населения
Данные о естественном движении населения в республике Башкирия за январь–сентябрь 2023 года были опубликованы специалистами Башстата.
20 ноября 2023, 13:40
Естественная убыль населения в Башкирии за год сократилась на 9,3%
12 ноября 2023, 04:15
102 ребенка в возрасте до одного года погибло в Башкирии
7 ноября 2023, 04:59
Мужчины или женщины: стало известно кого в Башкирии больше
В Башкирии мальчиков рождается больше, но взрослых мужчин все равно значительно меньше, чем женщин
2 ноября 2023, 14:39
Стало известно в каких районах Башкирии смертность превысила рождаемость
Башстат опубликовал новые данные о естественном движении населения за первые восемь месяцев 2023 года.
26 октября 2023, 03:44
В Башкирии в 2023 году естественная убыль населения снизилась на 10,5%
Данные статистики о смертности и рождаемости публикует Росстат.
23 октября 2023, 06:42
В Башкирии умирают тысячи мужчин трудоспособного возраста
Обновлённую информацию предоставил Башстат
3 октября 2023, 09:07
Рекордную убыль населения зафиксировали в Башкирии
Данные о приросте и убыли населения в республике публикует Башстат
28 сентября 2023, 05:43
В Башкирии умерли 79 младенцев
Об этом сообщается в официальных данных.
23 сентября 2023, 07:14
Названы города Башкирии с самой высокой смертностью от отравления алкоголем
Всего с января по август 2023 года в республике из-за отравления спиртным погибло 116 человек, сообщает Роспотребнадзор Башкирии.
21 сентября 2023, 06:11
Хабиров озвучил 3 основных причины гибели жителей Башкирии
Об этом сообщил глава Башкирии сегодня на оперативном совещании с членами правительства РБ.
7 августа 2023, 07:24
Стало известно, в каких районах Башкирии чаще всего умирают жители
Статистики отмечают, что в целом по Башкирии уровень смертности в 2023 году населения снизился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
24 июля 2023, 04:49
Раскрыта смертность в Башкирии с начала 2023 года
Годом ранее показатели смертности показатели были выше на 10,3%, следует из данных Росстата
13 июня 2023, 05:08
Названы самые опасные для младенцев районы Башкирии
Показатель младенческой смертности в 2022 году был превышен в 30 районах Башкирии, сообщается в докладе Роспотребнадзора.
31 мая 2023, 05:24

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика