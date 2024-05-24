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Министерство здравоохранения РФ

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2024
Новый штамм гриппа стремительно распространяется по России
24 мая, 14:49
2020
Хабиров пригласил главу Минздрава России на открытие Covid-госпиталя в Стерлитамаке
21 октября 2020, 08:11
2019
В Уфе построят новую больницу с центром гериатрии
Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
2 октября 2019, 08:49
Система здравоохранения на Кавказе и юге России: стабильно, но посредственно
22 сентября 2019, 08:35
В России все чаще срываются госзакупки жизненно важных лекарств
8 августа 2019, 08:02
Восемь предложений из Башкирии, как изменить ситуацию на скорой
Профсоюз работников здравоохранения Башкирии обратился к властям с предложениями по скорой.
25 июля 2019, 04:35
Родился, поправил здоровье, умер: как экономят на здравоохранении в России
25 июня 2019, 12:25
Анамнез в соцсетях: где болит и что беспокоит? В Башкирии недовольны медобслуживанием
18 июня 2019, 09:45
В Уфе планируется построить объекты здравоохранения стоимостью более 11 млрд рублей
13 марта 2019, 10:27
Расследование Медиакорсети: В Башкирии пациентов больниц кормят смесями вместо еды
Медиакорсеть выяснила, как в больничную еду украдкой вместо рыбы, мяса и молока добавляют сухие пищевые смеси.
4 марта 2019, 08:04

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