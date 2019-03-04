Снежная каша или Почему праздник футбола в Уфе был испорчен

3 марта, в первый после зимнего перерыва матч чемпионата РПЛ «Уфа» встретилась дома с московским «Динамо». Матч был проигран на последних секундах, но хочется сказать совсем не об этой обиде.
Обидно не за клуб, а за город, в котором так и не научились уважительно относиться к болельщикам.
Снежная каша
К сожалению, снегопад до сих пор остается стихийным бедствием, а не природным явлением, с которым наши местные власти научились справляться. Горы снега так и «украшают» наши дворы и улицы, пока не наступит тепло. А уж если пошел снег, то дороги, особенно, междворовые, превращаются в кашу, по ней и автомашины буксуют, и пешеходы вынуждены ходить, потому что про чистку пешеходных дорожек во многих местах практически забыли.
Вот снимок дороги, по которой я шел из дома до остановки «Зеленая роща».
Садимся в автобус и едем до остановки «Нефтяной университет». Дальше надо идти пешком. Никто ведь не додумался в дни матча организовать спецмаршруты, идущие до самого стадиона. Или просто пять-шесть машин пустить по рейсу «Нефтяной – стадион».
Ну что ж, нет прямого рейса до стадиона - идем пешком. И снова неприглядная картина – кусок дороги от остановки до института не почистили, и надо идти, преодолевая снежную кашу.
Чуть дальше – другая засада. Пешеходные дорожки вроде почистили, но дорогу футбольным болельщикам перегородили ограничительные ленты. С крыши домов чистят снег, и идти всем приходится только по проезжей части. Что небезопасно само по себе, и настроения хорошего явно не добавляет. Почему бы с утра это не сделать - чтобы за час-полтора до начала матча открыть путь болельщикам?
Стадион
Здесь устроители постарались, чтобы было ощущение праздника. Ряженые фигуры, бесплатное угощение кашей, блинами и горячим чаем. Но и здесь была деталь, которая точно мало кому понравится: произошел какой-то технический сбой при организации лотереи от партнера клуба.
Для участия в ней надо было зарегистрироваться вместе с паспортом. Чтобы вытащить бумажку с названием приза (а в розыгрыше были и смартфоны), надо было дождаться СМС. Прошел процедуру регистрации, жду обещанное СМС, а оно так и не пришло – ни за 15 минут до начала матча, ни за все время игры. Осталось ощущение, что организаторы лотереи чего-то не учли, и неприятный осадок, что тебя слегка обвели вокруг пальца.
Где был мэр во время подготовки к матчу
Вообще все складывается из таких мелочей. Нечищенная дорога, тебя вынуждают идти по проезжей части, нет прямого рейса до стадиона. Ладно бы, родная команда победила – и это всё, вероятно, забылось бы на следующий день. Хотя нет, если ты уважаешь своего горожанина, должен все мелочи предусмотреть, невзирая на результат игры.
Понятно, что не футбольный клуб должен чистить дороги к стадиону, не он отвечает за маршруты общественного транспорта. А что же городская власть? Мэр Уфы Ульфат Мустафин накануне побывал в Калининграде, где на борту корвета «Сообразительный» подписал соглашение о сотрудничестве и шефских связях между администрацией города и экипажем корабля. То есть накануне первого матча года нашлись более важные заботы.
Хорошее дело, конечно, но только без него его подчиненные показали вот такое отношение к болельщикам, а их на стадион пришло почти 11 тысяч человек. Не все, конечно, такой путь, как я, проделали, но думаю, что многие.
Не сообразили, наверное, чиновники, что дьявол кроется в мелочах.
Вместо выводов
Если говорить о самой игре, то впечатления остались противоречивые. Слай, Живоглядов, Йокич, Тилль, Беленов, да и другие игроки старались, делали, что могут, но "динамовцы" явно были сильнее - больше открывались, были проворнее и нацеленнее на ворота.
Хочется усиления команды, ослабленной продажей ярких и перспективных игроков. Вспомним, кого команда за последние годы была вынуждена продать: Зинченко, Лунев, Стоцкий, Обляков. И кого приобрела - именно купила (не взяла бесплатно или в аренду): Фатаи, Неделчару, Бизяк, Тилль и Вомбергар. Фатаи уже нет - ушел как свободный агент, а из остальных болельщикам больше всего запомнится Оливье Тилль, которого уже, слухи полнятся, пророчат на продажу.
Не надо быть большим экспертом, анализируя все приобретения и потери уфимского клуба, чтобы сказать, что "Уфа" вынуждена продавать игроков, чтобы обеспечить экономику клуба. При прежнем руководителе Башкирии бюджет клуба был около 900 млн - 1 млрд руб, но значительная часть доходов получалась именно за счет продажи футболистов. Якорный спонсор так и не был найден, республика помогала, чем могла, по разным сведениям, не всегда выполняя свои обязательства на сто процентов.
Стало ли лучше при новом главе региона с финансированием? Вряд ли. Стало ли хуже? Об этом в уфимском клубе предпочитают не говорить, видимо, соблюдая какие-то джентльменские договоренности. Но болельщик, сравнивая качество игры и положение в турнирной таблице за последние три-четыре года, выводы может сделать и сам.
А тут еще и дороги не чистят, как назло....