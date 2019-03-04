Снежная каша или Почему праздник футбола в Уфе был испорчен

Для участия в ней надо было зарегистрироваться вместе с паспортом. Чтобы вытащить бумажку с названием приза (а в розыгрыше были и смартфоны), надо было дождаться СМС. Прошел процедуру регистрации, жду обещанное СМС, а оно так и не пришло – ни за 15 минут до начала матча, ни за все время игры. Осталось ощущение, что организаторы лотереи чего-то не учли, и неприятный осадок, что тебя слегка обвели вокруг пальца.