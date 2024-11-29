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Дорога

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Ноябрь
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
29 ноября, 07:58
В Башкирии закрыли трассу из-за тумана
28 ноября, 10:53
Трасса Уфа — Челябинск встала в огромной пробке
4 ноября, 13:02
Октябрь
Башкирию завалит снегом за три дня
30 октября, 11:39
Уфимцев просят переобуться
29 октября, 10:11
Мост между Башкирией и Татарстаном сносят
22 октября, 10:31
Сентябрь
Башкирские полицейские расстреляли «китайца» за пьянство
28 сентября, 14:50
Многострадальную улицу Уфы не откроют в срок
10 сентября, 08:25
Школьники-пугала впечатлили Башкирию
5 сентября, 03:34
Август
В Уфе уже закрывают открытую позавчера новую дорогу
30 августа, 07:14
В Уфе провалилась дорога
23 августа, 16:55
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
22 августа, 05:07
Потоп в Уфе — срочное сообщение
16 августа, 12:01
Дрифтовый таз радует нас: гаишники 30 раз пополнили казну за счет сельского гонщика
1 августа, 07:44
Июль
В Башкирии «смерч» напугал жителей
В Туймазах наблюдается непогода — огромная грозовая туча накрыла город, затемнив небо — очевидцы говорят о смерче в социальных сетях.
30 июля, 16:22
Дорогу в Башкирии закрыли из-за оползня
26 июля, 12:35
Видео. Туристы из-за дождя застряли в Башкирии
В Бурзянском районе Башкортостана из-за сильных ливней размыло дорогу, отрезав туристов от возможности вернуться домой, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
26 июля, 08:33
Верблюда угнали из цирка в Башкирии
Нефтекамская молодежь развлекалась с горбатым животным на городских улицах всю ночь и под утро вернула в вольер — директор узнал об «угоне» из интернета, пишут в соцсетях.
22 июля, 19:07
Проехавший 82000 км трейлер сломался в Уфе
12 июля, 05:25
В Уфе появился свой «разлом Сан-Андреас»
Прореха в полотне ушла вглубь не менее метра, сообщают очевидцы.
6 июля, 14:12

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