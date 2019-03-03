Неделя в Башкирии: Хоккей и футбол, Сибай и Нефтекамск, "афера на миллиард" и кино

Медиакорсеть рассказывает о том, что вы могли пропустить, но должны знать.
В понедельник, 25 февраля, стало известно, когда в Уфу приедет эшелон с сирийскими военными трофеями. Спойлер: это случится 11 марта.
А эксперты Медиакорсети подвели итоги регулярного чемпионата по хоккею, высказали свое мнение об игре "Салавата Юлаева" и оценили его шансы на победу в первом этапе плей-офф против "Магнитки". Спойлер: двое из трех считают, что шансы магнитогорского клуба выше.
Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что в Уфе в ТРЦ "Иремель" охранники избили семейную пару. Подробности выясняются.
Наш корреспондент Андрей Королев рассказал о впечатлениях от башкирских короткометражек по итогам фестиваля "Молодое кино Башкортостана". Спойлер: там шесть работ, а сам обзор читается на одном дыхании.
В среду, 27 февраля, гендиректор ФК "Уфа" Шамиль Газизов сделал неожиданное заявление: клуб вернет деньги болельщикам в случае неудачного матча с московским "Динамо" 3 марта. Это заявление даже процитировали в британском BBC, а количество свободных мест за день до мачта было менее 750. Хотя на стадионе более 15 тысяч мест.
В этот же день глава Башкирии Радий Хабиров и гендиректор УГМК-Холдинг встретились с жителями Сибая. Встреча была довольно эмоциональной, было много чего интересного. Кого интересуют детали, посмотрите прямую трансляцию встречи. Мы постарались отметить самые важные моменты.
В четверг, 28 февраля, мы рассказали о визите в Сибай главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая потом заявила, что все происходящее там ее не устраивает. Это заявление в местных СМИ особо не афишировали.
Медиакорсети удалось раздобыть видео допросов свидетелей по делу об "афере на миллиард", которые, похоже, не дошли до суда, хотя там напрямую говорилось о взятке в 10 миллионов рублей - для бывшего вице-мэра Уфы Филиппова, правда, через посредника.
В пятницу, 1 марта, процесс по этому делу продолжился, и Александр Филиппов открестился от этих показаний, назвав их "бредом сивой кобылы". Мы решили привести часть одного из этих допросов, чтобы вы сами могли определить, где бред, а где - нет.
Наш корреспондент Минзаля Аскарова рассказала об истории предпринимателя Александра Ларькова из Нефтекамска, который приобрел в аренду земельный участок, поверив обещаниям местных чиновников, в расчете на строительство магазина, но в итоге только шесть лет впустую платил за аренду этого участка.
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