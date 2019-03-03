Неделя в Башкирии: Хоккей и футбол, Сибай и Нефтекамск, "афера на миллиард" и кино

В пятницу, 1 марта, процесс по этому делу продолжился, и Александр Филиппов открестился от этих показаний, назвав их "бредом сивой кобылы". Мы решили привести часть одного из этих допросов, чтобы вы сами могли определить, где бред, а где - нет.