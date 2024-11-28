mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Смог

Выбрать дату
2024
Салават из-за смога ввел особый режим
28 ноября, 06:48
Сегодня в Уфе: первые морозы, подорожавший проезд и пыльный воздух
27 ноября, 19:00
Уфу накрыл чёрный смог
26 ноября, 19:56
Концентрация опасного газа в Уфе превысила допустимые нормы
Башгидрометцентр сообщил тревожную новость, по данным специалистов, концентрация оксида углерода в столице Башкирии была выше нормы в 7,7 раза.
25 июня, 01:43
Над городами Башкирии повис ядовитый смог
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, сообщили в пресс-служба ведомства.
25 января, 08:36
2021
Смог от лесных пожаров в Челябинской области распространился в Башкирии
11 мая 2021, 03:25
2020
Токсичные отходы и больная медицина: чем живет самый тревожный город Башкирии Сибай
В канун Дня города жителей Сибая по-прежнему больше всего беспокоят экология и медицина.
18 августа 2020, 10:06
В Башкирии суд счёл необязательным оповещать жителей Сибая о превышении ПДК в 52 раза
7 июля 2020, 12:10
УГМК пока так и не перечислил обещанные 200 млн рублей Сибаю
Администрация города призналась в этом в официальном ответе на запрос штаба Навального.
13 марта 2020, 10:01
В Башкирии жители Сибая снова сообщили о сильном смоге на улицах города
26 февраля 2020, 13:10
В Башкирии общественники проиграли суд чиновникам по поводу ситуации в Сибае
18 февраля 2020, 12:38
Тайна про 101 ПДК: в Башкирии активисты «Сибай, дыши!» снова заявили о кознях властей
Общественники вновь обвинили власти в сокрытии важной информации о превышении содержания опасных веществ в атмосфере от населения.
13 февраля 2020, 09:48
В Башкирии УГОК передал суду заключение о ликвидации проблемы на Сибайском карьере
23 января 2020, 08:00
2019
«Живу и дышу за двоих»: мать погибшего в Сибае шахтера изложила свою версию трагедии
Забира Иргалина живет ожиданием суда над виновниками смерти её единственного сына.
10 декабря 2019, 07:19
Дежавю по-башкирски: через год после первого появления смога в Сибае вновь неспокойно
26 ноября 2019, 11:04
Пить или не пить: власти и эксперты пояснили инцидент с желто-оранжевой водой в Сибае
Специалисты подтвердили, что загрязненная вода не попала в городской водопровод.
22 августа 2019, 06:55
В Сибае активисты взялись за новую экологическую проблему
15 июля 2019, 10:29
Эксперт СПЧ: Смог в Сибае был окружен ненужной «тайной» и невыполнимыми обещаниями
12 июля 2019, 06:59
Очаги сохраняются: комиссия СПЧ опубликовала выводы о Сибайском карьере в Башкирии
10 июля 2019, 14:30
Радий Хабиров призвал не вестись на провокации о Сибае
19 июня 2019, 18:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика