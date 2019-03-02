mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии правозащитник обратился в прокуратуру из-за закрытой школы

2 марта 2019, 11:40
Фото: Mkset.ru
Школа находится в Кушнаренковском районе.

Правозащитник Ильфир Гареев, эксперт Центра противодействия коррупции в органах государственной власти «Шагит», обратился в прокуратуру Башкирии с заявлением, в котором он просит провести проверку ситуации со школой в селе Старогумерово Кушнаренковского района.

Обращение в прокуратуру.
Фото: Mkset.ru

По его словам, там усматриваются признаки коррупции должностных лиц администрации Кушнаренковского района. Он побывал в самой школе, где, по словам местных жителей, в 2014 году по документам был произведен капитальный ремонт с заменой окон и батарей. Но в итоге отремонтировали только крышу, а в 2016 году школу закрыли.

Фото: Mkset.ru

В том же году охрану со школы сняли, и оттуда потихоньку растащили чугунные батареи, школьный инвентарь и книги из библиотеки тоже постепенно расхищается.

Фото: Mkset.ru

Сама школа приходит в запустение и постепенно разрушается.

На собрании 7 февраля состоялось собрание граждан Старогумеровского сельсовета, на котором они приняли решение обратиться к новому главе Кушнаренковского района с просьбой восстановить школу.

Фото: Mkset.ru

На территории сельсовета, по словам жителей, живут около 70 школьников, которых приходится возить в другие школы. Первоклассникам приходится вставать в 6 часов утра и мёрзнуть на остановке в ожидании автобуса.

Фото: Mkset.ru

Медиакорсеть следит за развитием ситуации.

Материалы по теме
Жители поселка Золото в Сибае просят о строительстве школыРоспотребнадзор открыл "горячую линию" по вопросам дополнительного питания в школахВ Башкирии из-за короткого замыкания из школы эвакуировали 680 детей
#Новости#Ремонт#Школьники#Новости Башкирии#Прокуратура Башкирии#Капитальный ремонт#Школа#Прокуратура#Третий сектор#Антикоррупция#Эксклюзив#Фотофакт#Разиф Абдуллин#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48