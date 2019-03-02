В Башкирии правозащитник обратился в прокуратуру из-за закрытой школы

Правозащитник Ильфир Гареев, эксперт Центра противодействия коррупции в органах государственной власти «Шагит», обратился в прокуратуру Башкирии с заявлением, в котором он просит провести проверку ситуации со школой в селе Старогумерово Кушнаренковского района.
По его словам, там усматриваются признаки коррупции должностных лиц администрации Кушнаренковского района. Он побывал в самой школе, где, по словам местных жителей, в 2014 году по документам был произведен капитальный ремонт с заменой окон и батарей. Но в итоге отремонтировали только крышу, а в 2016 году школу закрыли.
В том же году охрану со школы сняли, и оттуда потихоньку растащили чугунные батареи, школьный инвентарь и книги из библиотеки тоже постепенно расхищается.
Сама школа приходит в запустение и постепенно разрушается.
На собрании 7 февраля состоялось собрание граждан Старогумеровского сельсовета, на котором они приняли решение обратиться к новому главе Кушнаренковского района с просьбой восстановить школу.
На территории сельсовета, по словам жителей, живут около 70 школьников, которых приходится возить в другие школы. Первоклассникам приходится вставать в 6 часов утра и мёрзнуть на остановке в ожидании автобуса.
Медиакорсеть следит за развитием ситуации.