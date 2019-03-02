В Башкирии правозащитник обратился в прокуратуру из-за закрытой школы

По его словам, там усматриваются признаки коррупции должностных лиц администрации Кушнаренковского района. Он побывал в самой школе, где, по словам местных жителей, в 2014 году по документам был произведен капитальный ремонт с заменой окон и батарей. Но в итоге отремонтировали только крышу, а в 2016 году школу закрыли.