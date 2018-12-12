В Башкирии продадут половину государственной компании «Башкиравтодор»

Акционерное общество «Башкиравтодор» в ближайшее время может стать наполовину частной компанией. Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, которым разрешил увеличение уставного капитала компании путем дополнительного выпуска акций с последующей их реализацией. При этом Башкирия должна остаться собственницей общества в размере не менее 50% + 1 голосующая акция.