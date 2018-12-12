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В Башкирии продадут половину государственной компании «Башкиравтодор»

12 декабря 2018, 05:04
Фото: Кристина Дейнеко / mkset.ru
За Башкирией останется пакет 50% + 1 акция

Акционерное общество «Башкиравтодор» в ближайшее время может стать наполовину частной компанией. Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, которым разрешил увеличение уставного капитала компании путем дополнительного выпуска акций с последующей их реализацией. При этом Башкирия должна остаться собственницей общества в размере не менее 50% + 1 голосующая акция.

Размер дополнительной эмиссии, а также предполагаемая доля, которая будет продана, в распоряжении не указана. Информация размещена на официальном портале правовой информации.

Согласно информационной системе «СПАРК-интерфакс», пока АО «Башкиравтодор» на 100% процентов принадлежит республике через министерство земельных и имущественных отношений. Уставный капитал общества – 2,4 миллиарда рублей. Компания является одним из основных республиканских подрядчиков по строительству и ремонту автомобильных дорог.

Выручка компании в 2016 и 2017 годах составила 8,5 и 8,4 миллиарда соответственно. Чистая прибыль в 2016 году составила 23,6 миллиона рублей, в 2017 году компания получила чистый убыток в размере 996,6 миллиона рублей. Недавно в компании поменялся руководитель.

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