В Башкирии возбудили новое дело против бывшего главы «Башкиравтодора»

Прокуратура Башкирии добилась возбуждения нового уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ГУП «Башкиравтодор» Шамиля Аминева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в мае прошлого года Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск прокуратуры республики о взыскании 64 млн рублей ущерба, причиненного им республике в результате совершения коррупционного преступления.

Однако, как выяснили стражи порядка, Аминев предпринял попытки уклрниться от возмещения ущерба и для этого продал трехкомнатную квартиру в элитном доме и гаражный бокс, а также подарил парковочное место на общую сумму около 16 млн рублей.

В последующем он обратился в Арбитражный суд РБ, который признал Шамиля Аминева банкротом и ввел процедуру реализации имущества. При этом реализованные им объекты недвижимости в конкурсную массу, разумеется, уже не вошли. Однако информация о них все равно всплыла.