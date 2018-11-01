Гендиректор «Башкиравтодора» Артур Шайнуров может покинуть свой пост
Сегодня, 19:01ОбществоЗиля АскероваФото: echomskufa.ru
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На его место планируют назначить бывшего заместителя Шайнурова – Андрея Пролипото.
О кадровых перестановках в «Башкиравтодоре» сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на собственный источник. Андрей Пролипото уволился с предприятия в августе текущего года по собственному желанию.
Айнур Шайнуров журналисту издания прокомментировал, что «данный вопрос имеет место быть, но решение советом директоров еще не принято».
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