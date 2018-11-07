«Башкиравтодор» возглавили профессиональные дорожники

Совет директоров АО «Башкиравтодор» назначил нового генерального директора. Им стал Андрей Пролипото, до этого занимавший должность первого заместителя.

Про нового руководителя «Башкиравтодора» известно, что он много лет возглавлял Уфимское ДРСУ, являвшееся филиалом «Башкиравтодора». Был период, когда он исполнял обязанности генерального директора АО «Башкиравтодор»,а затем был назначен первым заместителем руководителя. Позднее Андрей Пролипото перешел на работу в частную структуру. Коллеги отзываются о нем, как о крепком производственнике.

Первым заместителем Андрея Пролипото стал также человек с репутацией хорошего хозяйственника и профессионала – Петр Фролов, который ранее также немало проработал в «Башкиравтодоре».

Прежний руководитель АО Артур Шайнуров, занимавший свою должность почти год, сообщил порталу ProUfu.ru, что пока намерен отправиться в отпуск. Свои дальнейшие планы он не озвучил. Ранее Артур Шайнуров являлся полномочным представителем Башкирии при президента РФ в Москве.