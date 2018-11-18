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В Башкирии будут судить банду кредитных мошенников

18 ноября 2018, 08:57
Фото: pixabay.com
Они оформляли кредиты по поддельным паспортам.

Следователи МВД по Башкирии передали в суд уголовное дело банды, в которой состояли 21 человек. Они занимались оформлением кредитов по поддельным паспортам. Орудовали аферисты в Стерлитамаке, Ишимбае и Октябрьском. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Началось все с того, что двое жителей Стерлитамака решили провернуть такую аферу и сколотили бандитскую «бригаду». Они заключали кредитные договоры с банками от имени разных людей, оформляя подложные документы.

Стоить отметить, что в банду помимо непосредственно мошенников входили также банковские работники, без которых провернуть такие операции было бы невозможно, а также работники салонов мобильной связи. Кредиты оформлялись как раз якобы на покупку техники.

Всего было оформлено 27 кредитов на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Это в среднем получается по 50 с лишним тысяч на один кредит.

Всю банду задержали. Уголовное дело по 4 части статьи 159 «Мошенничество, совершенное группой лиц и в особо крупном размере» (до 10 лет тюрьмы) передано в суд.

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