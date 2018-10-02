В Уфе разыскиваются мошенники, укравшие у пенсионера более ста тысяч рублей
Сегодня, 11:40ПроисшествияРустэм Башкирцев
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1 октября в отделение полиции №10 поступило заявление от пенсионера о краже более 100 тысяч рублей из квартиры дома на Цюрупы, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Около 14:00 двое неизвестных позвонили в дверь 91-летнему уфимцу под предлогом проверки труб к отопительному сезону проникли в квартиру. Один из мужчин прошел с хозяином на кухню, другой отправился в комнату, где и похитил более 100 тысяч рублей из серванта.
Сейчас полицейские разыскивают мошенников.
Если вы подозреваете, что к вам домой пришли злоумышленники, сразу же звоните в полицию по номерам: 237-19-60 или по линии 02 (с мобильного 020).
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