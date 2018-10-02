В Уфе разыскиваются мошенники, укравшие у пенсионера более ста тысяч рублей

Около 14:00 двое неизвестных позвонили в дверь 91-летнему уфимцу под предлогом проверки труб к отопительному сезону проникли в квартиру. Один из мужчин прошел с хозяином на кухню, другой отправился в комнату, где и похитил более 100 тысяч рублей из серванта.