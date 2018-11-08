Верховный суд Башкирии отправил в колонию мошенника, отобравшего квартиру у старика

Сегодня, 8 ноября, стало известно, что Верховный суд Башкирии оставил без изменения приговор 31-летнему местному жителю, осужденному к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, в пользу родственников потерпевшего с него должно быть взыскано свыше 1 млн. рублей.

Как следует из материалов дела, молодой мужчина решил присвоить квартиру, в которой жил одинокий пожилой человек, злоупотреблявший спиртным и накопивший большую задолженность по коммунальным платежам. Мошенник затесался к нему в друзья, стал навещать, давать деньги на продукты и спиртное, а потом предложил помощь в избавлении от долгов. Для этого нужно было разменять квартиру пенсионера на более дешевую комнату с доплатой.

В итоге деньги от продажи квартиры старика мошенник присвоил, а его поселил в свою комнату. По подсчетам следствия, старику и его родственникам таким образом был нанесен ущерб примерно в 1,2 млн рублей. Через непродолжительное время пенсионер скончался, а его семья решила выяснить судьбу его квартиры и таким образом познакомилась с мошенником.

Почерковедческая экспертиза показала, что записи и подписи в выданной потерпевшим доверенности были выполнены под воздействием алкоголя или в болезненном состоянии.