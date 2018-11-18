mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новогоднее оформление площади перед Горсоветом Уфы обойдется в 9 миллионов рублей

18 ноября 2018, 09:08
Фото: pixabay.com
Ледовый городок появится к концу декабря и простоит всю зиму.

МУП «Горзеленхоз» как единственный участник выиграл тендер на новогоднее оформление площади перед городской администрацией (площадь имени Ленина). Оформление, которое включает в себя устройство елки и ледового городка обойдется бюджету в 9,0 миллиона рублей. Об этом говорится на портале госзакупок и в информационной системе СПАРК.

Согласно конкурсной документации, ледовый город должен быть построен не позднее 23 декабря. Простоять он должен всю зиму – до 1 марта следующего года.

Главное украшение новогоднего городка – елка – будет настоящая, из леса. Высота дерева – от 26 до 30 метров.

Материалы по теме
В мэрии Уфы рассказали, как будут праздновать в городе Новый 2018 год Короли госзаказов: Кто выиграл самые крупные контракты на дорогах БашкирииГосзакупки в Башкирии: орхидеи за бюджетные деньги и «Молочная страна» за 4 миллиона
#Новости#Госзакупки#Новый год#Марат Гареев#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48