Новогоднее оформление площади перед Горсоветом Уфы обойдется в 9 миллионов рублей

МУП «Горзеленхоз» как единственный участник выиграл тендер на новогоднее оформление площади перед городской администрацией (площадь имени Ленина). Оформление, которое включает в себя устройство елки и ледового городка обойдется бюджету в 9,0 миллиона рублей. Об этом говорится на портале госзакупок и в информационной системе СПАРК.