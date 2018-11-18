Новогоднее оформление площади перед Горсоветом Уфы обойдется в 9 миллионов рублей

МУП «Горзеленхоз» как единственный участник выиграл тендер на новогоднее оформление площади перед городской администрацией (площадь имени Ленина). Оформление, которое включает в себя устройство елки и ледового городка обойдется бюджету в 9,0 миллиона рублей. Об этом говорится на портале госзакупок и в информационной системе СПАРК.
Согласно конкурсной документации, ледовый город должен быть построен не позднее 23 декабря. Простоять он должен всю зиму – до 1 марта следующего года.
Главное украшение новогоднего городка – елка – будет настоящая, из леса. Высота дерева – от 26 до 30 метров.