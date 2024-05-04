Из Уфы в Дагестан можно будет улететь в любой день недели

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
В авиакомпании Nordwind Airlines заявили, что из столицы Башкирии в Махачкалу станет летать больше самолетов. Количество авиарейсов планируют с 25 мая увеличить до пяти в неделю, сейчас полеты проходят три раза в неделю. Полет продлится 2 часа 45 минут на комфортабельном самолете Boeing-737.
Отметим, что Дагестан, как туристический регион становится все популярнее у жителей Башкирии. Люди отмечают гостеприимство, теплый климат и интересные традиции.
«Мы в прошлом году туда ездили всей семьей, нам очень понравилось. Правда, мы не летали, а путешествовали на машине. Очень понравился климат и природа, горы и серпантины. Кроме того, я полюбила кухню и гостеприимство местных жителей. Везде нас были рады видеть, общались вежливо, везде намеревались угостить вкусненьким. Понравилось Каспийские море, правда мелковато, но все равно это море. Обязательно еще раз поедем, когда младший сын подрастет», — рассказала уфимка Гульнара Вавилова.