Из Уфы в Дагестан можно будет улететь в любой день недели

В авиакомпании Nordwind Airlines заявили, что из столицы Башкирии в Махачкалу станет летать больше самолетов. Количество авиарейсов планируют с 25 мая увеличить до пяти в неделю, сейчас полеты проходят три раза в неделю. Полет продлится 2 часа 45 минут на комфортабельном самолете Boeing-737.