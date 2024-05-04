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Мост через Белую начали монтировать на М-12 в Башкирии

На новой трассе М-12 в Башкирии начали собирать мост через Белую

4 мая 2024, 05:56
Фото: 1MI

Мост через Белую начали монтировать на М-12 в Башкирии

Об этом в соцсетях сообщил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что строители приступили к монтажу моста через реку Белую на трассе М-12 в районе Дюртюлей. Участок новой магистрали пройдет от упомянутого города до Ачита в Свердловской области. Длина моста составит 813 метров. Он также подчеркнул, что магистраль Дюртюли — Ачит будет в длину 275 км.

Первый пролёт был забетонирован на мосту трассы М-12 Дюртюли — Ачит в Башкирии
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М-12 «Восток» свяжет Москву и Екатеринбург скоростной дорогой. Добраться из столицы России до Екатеринбурга можно будет за 17 часов вместо 35.

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#Башкирия#Башкортостан#Транспорт
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