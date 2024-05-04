На новой трассе М-12 в Башкирии начали собирать мост через Белую

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Он рассказал, что строители приступили к монтажу моста через реку Белую на трассе М-12 в районе Дюртюлей. Участок новой магистрали пройдет от упомянутого города до Ачита в Свердловской области. Длина моста составит 813 метров. Он также подчеркнул, что магистраль Дюртюли — Ачит будет в длину 275 км.
М-12 «Восток» свяжет Москву и Екатеринбург скоростной дорогой. Добраться из столицы России до Екатеринбурга можно будет за 17 часов вместо 35.